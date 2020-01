Duizenden leraren op de been tijdens onderwijsstaking: ‘Slob is veel te meegaand’

Terwijl een nummer van Avicii door de speakers knalt met de veelzeggende tekst ‘wake me up when it’s all over’, dansen docenten op het Lange Voorhout zich warm. Verpakt in warme mutsen en sjaals staan ze vandaag voor de zoveelste keer in Den Haag om te protesteren voor meer geld en minder werkdruk. De opkomst is hoog en de stemming zit er goed in, constateert presentator Sjaak Bral tevreden. In de waterige winterzon klinkt gejoel en applaus.

Niet alleen in Den Haag, maar overal in het land zijn donderdag en vrijdag acties en manifestaties tijdens de landelijke lerarenstaking. Volgens onderwijsbond AOb nemen tienduizenden mensen uit het onderwijs daaraan deel. De bond heeft in het centrum van Amsterdam al meer dan 15.000 stakende onderwijskrachten geteld, meldt ze op haar site. In Den Haag werden zeker 3000 boze leerkrachten gezien, en ook in veel andere steden gaan docenten de straat op.

Het is goed om hier te zijn, zegt Majorie Visser-Boon (43), directeur van de Agatha Snellenschool in Utrecht. Ze is met haar team naar Den Haag gekomen om hun onvrede te laten blijken over het huidige beleid. Twee van haar docenten zitten langdurig thuis met een burn-out, vertelt Visser-Boon. Een derde is onlangs hersteld. “Ik vraag eigenlijk te veel van docenten”, verzucht ze. Ze houdt haar handen een stuk uit elkaar. “Het is als een elastiek waar de rek uit is.”

‘Het tekort sluipt naderbij’

De Agatha Snellenschool staat weliswaar niet in een achterstandswijk, waar het lerarentekort de hardste klappen uitdeelt. Maar ook in Utrecht centrum ‘sluipt het tekort naderbij’, ziet Visser-Boon. Ze heeft vorige week nog een klas naar huis moeten sturen, en dat was niet de eerste keer. “Een collega was ziek en de invalpool was leeg. Dan moet je om half acht ’s ochtends de ouders mailen met de boodschap dat hun kind vandaag niet naar school kan. Dat is natuurlijk heel vervelend.”

Majorie Visser-Boon bij de demonstratie in Den Haag. Beeld Fouad Hallak

Als er op het podium de vraag klinkt wat de menigte van onderwijsminister Slob vindt, klinkt er luid boegeroep. Vakbond Leraren in Actie had hem uitgenodigd om te komen spreken, zegt voorzitter Peter Althuizen. Daar ging de minister niet op in. “Dat is toch de makkelijkste weg”, zegt Visser-Boon fronsend. “Dit toont zo weinig betrokkenheid.”

Het is goed dat er nu noodplannen liggen voor de grote steden die het meeste last hebben van het lerarentekort, zegt Visser-Boon. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam presenteerden hun plannen deze week aan minister Slob, die 9 miljoen euro extra toezegde om de problemen het hoofd te bieden. Amsterdam pleit onder meer voor het inzetten van gastdocenten uit de culturele sector of het invoeren van een vierdaagse lesweek. Utrecht moet nog met een noodplan komen. De stad krijgt van Den Haag tot 2022 al een miljoen euro per jaar om het lerarentekort te bestrijden.

‘Slob had zichzelf onsterfelijk kunnen maken’

Ook kleuterjuf Marit Oldenburg (46) maakt zich zorgen. “Als ik ziek dreig te worden, ga ik te lang door”, zegt ze. “Laatst stond ik bijna zonder stem voor de klas. En soms worden er klassen verdeeld, waardoor ik ineens vijf of zes oudere kinderen erbij heb. Daar worden de kleuters enorm onrustig van. Zo’n dag kan ik onderwijsinhoudelijk afschrijven.”

Demonstrerende leraren lopen tijdens de onderwijsstaking in een mars met spandoeken naar het ministerie van OCW. Beeld ANP

Het is frustrerend dat je als docent zoveel plannen voor leerlingen in je hoofd hebt, maar lang niet overal aan toekomt, zegt docent Arthur van der Heijden (64) terwijl de stoet docenten luidruchtig in beweging komt om naar het ministerie van OCW te lopen. Hij werkt al 41 jaar op de Utrechtse school en had de huidige directeur als klein meisje nog in de klas, zegt hij opgewekt. En inmiddels zit haar kind weer bij hem in de klas.

In die tijd heeft Van der Heijden veel zien veranderen, zegt hij. “Er is steeds meer regeldruk. We moeten alles bijhouden en er zijn veel meer taken bijgekomen. Maar onze core business is dat je kinderen iets leert! Tussen alle innovaties door holt de leesvaardigheid in ons land achteruit. Dat lijkt me niet de bedoeling.”

Terwijl de menigte ‘actie, actie, actie’ scandeert voor het ministerie van OCW en luidruchtig fluit en zingt, blijft het binnen stil. Een gemiste kans, vindt Van der Heijden. “Slob is wel een onderwijsman. Hij heeft meer hart voor de zaak dan zijn voorganger Sander Dekker. Maar hij is veel te meegaand. Hij had zichzelf in deze regeerperiode onsterfelijk kunnen maken. In plaats daarvan is hij onzichtbaar.”

