Door een grote, onverwachte stijging van hbo’ers neemt de druk op de hogescholen toe

Er studeert dit jaar een recordaantal studenten aan het hbo: bijna een half miljoen. Het aantal eerstejaars nam met 10 procent toe, blijkt uit de cijfers die de Vereniging Hogescholen donderdag publiceert.

De stijging komt grotendeels door de coronamaatregelen. Vorig jaar gingen de centrale examens niet door, waardoor meer leerlingen slaagden. Ook mbo’ers die door corona hun opleiding niet volledig konden afronden, mochten alvast beginnen aan een hbo-studie.

Dat is terug te zien in de cijfers: het aantal havisten groeide met 12,2 procent, het aantal mbo’ers met 10,9 procent. Met name opleidingen als rechten, verpleegkunde en de pabo waren populair. De lerarenopleiding telde zelfs 31,7 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar.

Extra begeleiding

Door de ‘grote, onverwachte stijging’ neemt de druk op de hogescholen toe, stelt de Vereniging Hogescholen. Niet alleen omdat het onderwijs nu grotendeels online plaatsvindt, maar ook door de extra begeleiding die een deel van de nieuwe studenten nodig heeft, bijvoorbeeld de mbo’ers die hun opleiding nog niet helemaal hadden afgerond.

Door corona wordt het bindend studieadvies (bsa) dit jaar voor de tweede keer uitgesteld. Met dit advies kunnen studenten worden weggestuurd als ze niet voldoende punten hebben gehaald. Het schrappen moet studenten meer lucht geven, maar kan er ook voor zorgen dat ze te lang blijven aanmodderen.

Die zorgen spelen ook bij Astrid Venes, directeur kind & educatie van Fontys Hogeschool, waar het aantal inschrijvingen voor de pabo met 25 procent steeg. “We ervaren zeker meer druk.”

Is er angst dat door het ontbreken van filters als de examens en het bsa de minder geschikte studenten te lang blijven hangen? Venes: “Wij merken dat een enkele student het niet redt. Maar we hebben nog geen analyses gedaan of studenten het inderdaad slechter doen. Wel merken we dat de mbo’ers die voorwaardelijk zijn toegelaten veel begeleiding nodig hebben. Dat vraagt nog meer aandacht, en de werkdruk is door corona al erg hoog. Gelukkig konden we vrij makkelijk extra personeel inzetten.”

De Vereniging Hogescholen zou graag zien dat het ministerie de portemonnee trekt om de hogere aantallen te compenseren. Bij de universiteiten groeide het totale aantal studenten met 8 procent. Ook die pleiten voor extra geld om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

