Docent Bas en leerling Anouk (16) over het havo-examen muziek: ‘Er was wel een beetje stress’

Examen: havo muziek (‘oude stijl’), dinsdag 25 mei

School: Revius Wijk, Wijk bij Duurstede



Docent: Bas Koolenbrander: ‘Als je te lang bij de fragmenten blijft hangen, kom je in tijdnood’



Zijn vmbo-leerlingen doen al jaren examen in muziek, voor de havo was het de eerste keer.

Aan de hand van zes muziekstukken – de helft klassiek en de helft pop of jazz – moeten leerlingen vragen beantwoorden over muziektheorie en -geschiedenis. Die fragmenten mogen ze zo vaak beluisteren als ze willen. “Maar daar zit ook meteen het gevaar. De gemiddelde leerling moet wel vier of vijf keer luisteren om alle vragen te kunnen beantwoorden. Als je te lang blijft hangen, kom je in tijdnood.” Vooral bij de klassieke stukken, met name de sonatine voor hobo en piano, waren de geluidsfragmenten aan de lange kant. “Dat kost veel tijd en concentratie. De leerlingen hadden wel een beetje stress, merkte ik.”

Muziekdocent Bas Koolenbrander: ‘Ik hou erg van samen zingen, maar dat was de afgelopen tijd eigenlijk verboden’.

Ook voor het praktijkexamen moesten ze ‘heel wat kunnen’, vertelt Koolenbrander. “Elke leerling moet minimaal drie verschillende instrumenten bespelen.” Vanwege corona werd dit slotconcert met meerdere camera’s geregistreerd en via een livestream uitgezonden. Ook werd er relatief weinig gezongen. “Ik hou erg van samen zingen, maar dat was de afgelopen tijd eigenlijk verboden. We hebben aan het begin en aan het eind een stukje gedaan, dat was echt het maximaal haalbare. En dan had ik ook nog geluk dat mijn klassen zo klein zijn en onze school relatief groot, zodat we voldoende afstand konden houden.”

Leerling Anouk (16): ‘Kloof tussen havo-examen en toelatingseisen conservatorium is groot’

Toen Anouk in de derde klas zat, zeurde ze net zo lang bij de directeur tot ze haar zin kreeg: eindexamen doen in muziek. “Ik wil verder met muziek en op vmbo-tl konden leerlingen het wél kiezen als examenvak, dus ik vond het niet kunnen dat wij dat op de havo niet mochten.” De school stelde wel voorwaarden: leerlingen moeten een 6,5 gemiddeld staan om mee te mogen doen. Het werd een klein klasje: Anouk deed met drie klasgenoten examen.

Na de zomer begint ze aan de vooropleiding docent muziek (hoofdvak zang) aan het conservatorium in Zwolle. “De toelating was zwaar. Je moest vier liedjes insturen in verschillende stijlen om te laten zien wat je kan en een moeilijke toelatingstoets doen. De kloof tussen wat je moet kennen voor het havo-examen en de toelating voor het conservatorium is best wel groot.”

Anouk : ‘Ik vond het niet kunnen dat we op de havo geen eindexamen in muziek konden doen. Dus heb ik net zo lang gezeurd tot het wel kon.’

Toch was ook het examen muziek niet eenvoudig, vertelt ze na afloop. “Er zaten veel melodische dictees in. Dan krijg je een lege notenbalk en hoor je een bepaalde melodie en moet je die intekenen. Bovendien ken je de begintoon niet.” De muziekstukken die aan bod kwamen, vond ze wel leuk. Zo waren er vragen over het nummer Easier van de Australische band 5 Seconds of Summer en Duurt te lang, een cover door de Nederlandse zangeres Davina Michelle.

Hoewel ze vrij zeker is van haar diploma, zal Anouk ook komend jaar veel op school te vinden zijn. “Ik mag een dag in de week bij mijn muziekdocent meelopen om het vak te leren en me voor te bereiden op de audities voor de voltijdopleiding aan het conservatorium.”

