Directeur van het Haga Lyceum: ‘Ze moeten ons gewoon met rust laten’

Bij de ingang van het Cornelius Haga Lyceum staat een tafel met blauwe stressballen. “We hebben hier enorm veel stress te verduren”, grapt een moeder van de ouderraad die niet met haar naam in de krant wil. Samen met een docent reikt ze de ballen uit aan de schuchter binnendruppelende achtstegroepers, samen met een etuitje met schoolbenodigdheden. “Het is een geintje, maar ook niet helemaal. Pubers hebben sowieso veel stress. De overgang naar de middelbare school is voor iedereen spannend, toch?”

De islamitische middelbare school opende dit weekend haar deuren voor nieuwkomers. De opkomst op de open dag is hoog, constateert directeur Söner Atasoy monter terwijl hij zich handenschuddend en praatjes makend door de schoolgangen begeeft. In de lokalen rond de centrale hal en gebedsruimte wordt koffie geschonken en geven docenten proeflessen. Voor komend schooljaar verwacht hij zo’n 200 aanmeldingen, zegt Atasoy. Het Haga Lyceum groeide de afgelopen jaren flink en telt inmiddels 300 leerlingen en 46 docenten.

De centrale hal van het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Amber Dujardin

In het biologielokaal is het een komen en gaan van ouders en kinderen. Op de tafels liggen lamsharten op plastic bordjes die kinderen mogen ontleden. Dat is ‘redelijk eng’, zegt Yassir (11) ernstig terwijl hij naar het gehalveerde orgaan tuurt. “Maar we hebben spaghetti ontdekt!” roept hij wijzend op de witte draden in het hart.

‘We hebben 46 rechtszaken gehad voordat we open konden gaan’

Yassir zit nu nog op een islamitische basisschool in Amsterdam. Volgend schooljaar wil hij graag naar het Haga Lyceum, omdat het ‘islamitisch is enzo’. Zijn neefje Anass (11) gaat ook op andere scholen kijken, maar ook zijn voorkeur gaat uit naar het Haga. “Mijn zus zit hier al en die vindt het heel leuk. Dus ja.”

Van de commotie rond de school, die verwikkeld is in rechtszaken en waarover vorig jaar een kritisch inspectierapport verscheen, lijken de kinderen weinig te merken. Leerlingen Erwa (14) en Abdessalam (12), die vandaag helpen met het ontleden, halen hun schouders op. Soms staan er plotseling journalisten voor de deur of zien ze iets in het nieuws, maar na inhoudelijke vragen kijken ze glazig voor zich uit. Erwa wil vooral leerlingen enthousiast maken voor haar biologie, zegt ze. “Dat is mijn lievelingsvak.”

Atasoy vertelt dat hij alle ‘gedoe’ zoveel mogelijk bij docenten en leerlingen probeert weg te houden om de rust in de school te bewaren. Maar als hij ’s middags de ouders en kinderen toespreekt, passeert het toch even de revue. Dat school er staat, is eigenlijk ‘een wonder’, zegt de directeur op zijn sokken na het middaggebed. “We hebben 46 rechtszaken gehad voordat we open konden gaan. En we verkeren nog steeds in een moeilijke periode. Maar we moeten standvastig en eerlijk zijn. Goed leren omgaan met tegenslagen is een wezenlijk onderdeel van burgerschap.”

De stressballen bij de ingang zijn tekenend voor de veerkrachtige sfeer binnen het Haga Lyceum. Het moet allemaal niet te zwaar worden, vindt Atasoy, die aan de lopende band grapjes maakt over ‘aanjagers’ en ‘pennen die alleen salafistische woorden kunnen schrijven’. “Natuurlijk raakt het ons echt. Ze moeten ons gewoon met rust laten. Maar we strijden door. Er is geen haat.”

Serdar Can met dochter Aisha (10) tijdens de open dag van het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Amber Dujardin

Verderop in het biologielokaal zit Serdar Çan, die vandaag met zijn dochter Aisha (10) uit Haarlem gekomen. Ze zit in groep zeven en is hoogbegaafd, zegt Çan. De docenten hadden aangeraden om nu vast te kijken naar middelbare scholen. Hij kent de verhalen over het Haga Lyceum uit het nieuws natuurlijk, zegt Çan. Die laten hem niet onberoerd. “Ik ben aan het denken gezet en ik ben er kritisch op. Maar ik krijg vandaag een positieve indruk van de school.”

Voor hem hoeft zijn dochter niet per se naar een islamitische school, al is dat wel een pluspunt. Aisha wilde hier zelf graag kijken, zegt Çan. “Ik vind het vooral fijn dat dit een kleine school is met kleine klassen (maximaal twintig kinderen, red.). Dat geeft een stukje veiligheid. En ik ken ouders die hier kinderen op school hebben en enthousiast zijn.”

Het verbaast Atasoy niets. De hoge opkomst op de open dag laat zien dat ouders en kinderen niet zwichten voor ‘onderdrukking’, zegt hij. “Wij helpen hier gewoon mee met de opbouw van Nederland. De overheid wil ons weg hebben en handelt uit gevoel. Dat moeten ze niet doen. Wie is er nu anti-democratisch bezig?”

Hij klinkt strijdbaar, maar ook nu is de bittere humor niet ver weg. “Kijk je uit met de foto’s?” grapt de directeur in het biologielokaal. “Het is niet goed voor de beeldvorming als de leerlingen onder het bloed het lokaal verlaten.”

