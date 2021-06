Deze school in Baarn blijft maandag deels dicht: ‘Docenten willen niet zonder vaccin voor een volle klas’

Het halve-dagenonderwijs is vanaf maandag voorbij: in het grootste deel van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen weer volgens een normaal rooster terecht, nu ze niet langer anderhalve meter afstand hoeven te houden. Sommige scholen gingen de afgelopen week al volledig open. Maar een klein deel – volgens de NOS ongeveer 7 procent – verzet zich, en gaat maandag door met halve klassen. Het Baarnsch Lyceum van rector Henk van Ommen, met 1100 havo- en vwo-leerlingen, is een van die scholen.

Waarom gaat u niet volledig open?

“Ik ben schoolleider én werkgever. Die twee petten zijn niet altijd goed te verenigen. Ruim de helft van onze docenten voelt er niets voor om onder deze omstandigheden weer aan volle klassen les te geven. Ik denk dat tien of twintig van onze tachtig docenten het ook echt niet hadden gedaan, als het erop aan kwam.

“En wat dit allemaal zou betekenen voor roosters, dat staat niet in verhouding tot de drie weken les die het oplevert. Daarna begint voor onze onderbouw de toetsweek, en over zes weken is het vakantie. Ik geloof niet dat leerlingen een stuk depressiever worden als ze die laatste drie weken niet volledig naar school kunnen.

“De minister had moeten zeggen: probeer om voor de zomer weer helemaal open te gaan, en doe het anders na de zomer. Wat er nu gebeurt is weinig respectvol, gezien wat scholen de afgelopen tijd allemaal hebben uitgevoerd en hoe flexibel we zijn geweest.”

Rector Henk van Ommen van Het Baarnsch Lyceum. Beeld Kees Verhoek

Waarom wil een deel van uw docenten niet voor volle klassen staan?

“Zij zeggen: er is bewust voor gekozen docenten niet met voorrang te vaccineren, dan is dit de consequentie. Ik heb medewerkers met onderliggende ziektes, zoals diabetes. Die groep wordt de afgelopen weken pas uitgenodigd. Het duurt nog wel even voordat alle 40-plussers zijn gevaccineerd, en zeker voor ze allemaal hun tweede prik hebben gehad. Ik snap de angst wel. We hebben elkaar ook flink bang gemaakt in de maatschappij, we kunnen niet ineens doen of er niets gebeurd is.”

Wat vinden ouders en leerlingen hiervan?

“Wij hebben ouders en leerlingen om advies gevraagd, en zij konden zich best vinden in onze overwegingen.”

Dat klinkt niet alsof ze heel enthousiast waren.

“De docenten zijn ook niet enthousiast. Die hebben ook het liefst een normaal lesprogramma. Ik heb van negen ouders een mail gekregen. Drie waren er heel boos. En zes schreven dat ze onze overweging zorgvuldig vonden, en dat ze blij waren dat ze voor onze school hadden gekozen. Er zullen ook ouders zijn die er zelf voor kiezen hun kinderen thuis te houden.”

Hoe heeft u het onderwijs geregeld?

“Alle lessen zijn hybride: een deel van de leerlingen volgt de les online. Alle leerlingen gaan elke dag naar school, de ene helft ‘s ochtends, de andere ‘s middags.

“Vanaf maandag gaan we wél volledig fysiek lesgeven aan 4 havo en 5 vwo, net als eerder aan de examenklassen. Dat doen we deels in gymzalen, waar ruimte is om afstand te bewaren.”

Leerlingen en docenten kunnen zichzelf toch testen ?

“We geven alle leerlingen aan het begin van de week twee testen mee, die ze in de loop van de week kunnen inzetten. Dat is vrijwillig, we kunnen het niet afdwingen. Misschien doet maar 20 of 30 procent van de leerlingen dat.”

Heeft de onderwijsinspectie al contact met u opgenomen?

“Nee.”

Wat als de inspectie besluit op te treden? Stel dat ze boetes gaan opleggen, wat doet u dan?

“Dat moeten ze dan maar doen. Ik acht het uitgesloten dat wij dit schooljaar nog volledig open gaan.”

Of er sancties volgen voor scholen, blijft onduidelijk De onderwijsinspectie kreeg deze week dagelijks tientallen meldingen binnen van ouders over scholen die van plan zijn maandag niet volledig open te gaan. Op hoeveel scholen die meldingen betrekking hebben, inventariseert de inspectie nog. Waarschijnlijk worden maandag cijfers bekend. Inspecteurs voeren al de hele week gesprekken met schoolbestuurders om hen over te halen toch volledig open te gaan. “Er zijn scholen die daarna besloten hebben hun aanpak te wijzigen”, zegt een woordvoerder van de inspectie. Hij kan niet zeggen of en hoe de inspectie gaat optreden tegen scholen die maandag toch hun eigen gang gaan. Dat beslist de inspectie na overleg met het ministerie.

