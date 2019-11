Deze leraren leggen uit waarom ze vandaag níet staken

Judith Sliedregt (53) directrice bij twee basisscholen Stichting Lijn 83 Noord-Limburg

“We lopen in het onderwijs ver achter, er is een hoge werkdruk en er zijn te grote klassen. Daar moet iets aan veranderen. Want nu staan er mensen voor de klas zonder een afgeronde opleiding. Dat vind ik een slechte ontwikkeling voor het vak. Ik heb twee scholen, beide teams gaan staken. Als schoolleider ben ik onderdeel van het team, dus ik sta achter die keuze. Maar op het moment dat ik ga staken blijft het werk hier gewoon liggen. Dan kan iemand mij wel vervangen, maar die weet niet goed hoe alles werkt.”

Judith Sliedregt

Bas Brink (25), leraar economie in het voortgezet onderwijs bij de Berger Scholengemeenschap

“Ik kreeg vorige week een mailtje van mijn werkgever met de optie om te gaan staken, maar ik krijg de lessen niet vergoed omdat ik niet bij een vakbond aangesloten ben. Dan zou ik te veel geld missen. Ook ben ik nog niet zo lang bij deze school in dienst, strategisch zou het dan ook niet slim zijn om te zeggen: ik ben er vandaag niet. Maandag kreeg ik nog een mailtje dat niemand van onze school gaat staken, zover ik weet. Dit heeft denk ik ook te maken met tentamens die worden afgenomen, daar moeten gewoon leraren bij aanwezig zijn.”

Bas Brink

Rutger de Vries (40) directeur bij basisschool Wonderwijs in Ruurlo

“Ik voel geen stakingsdrang. In het westen van het land kan ik mij de ophef nog voorstellen, ook omdat het levensonderhoud duurder is, maar in het oosten, waar ik woon denk ik: waar hebben we het over? Op mijn school werken leraren een dag in de vakanties. Vergeleken met andere sectoren hebben wij in het onderwijs vrij veel vakantie, op zo’n extra werkdag is er dan tijd om zaken weg te werken terwijl de kinderen vrij zijn. Ik vind wel dat er meer geld moet naar het onderwijs, maar dan niet voor salarissen, maar bijvoorbeeld om het vak voor jongeren aantrekkelijker te maken.”

Rutger de Vries

