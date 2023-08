Deze docenten vechten tegen wegwerpboeken in het onderwijs

Het is een beetje uit de hand gelopen, zegt Martijn Leisink. De natuurkundedocent aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen stak de afgelopen jaren samen met zijn collega Tim van Laake heel wat vrije uurtjes in de ontwikkeling van een eigen lesmethode voor zijn vak. Over een half jaar is het zover, dan werkt de hele bovenbouw met Spinfys.

Wat bracht u ertoe om een eigen lesmethode te ontwikkelen?

“Voorheen hadden we altijd lesboeken met harde kaften die meerdere jaren meegingen. Dat werkte prima. Maar enkele jaren geleden boden de uitgeverijen ineens alleen nog maar boeken aan met een vrijwel identieke inhoud, maar met zachte kaften en waarin leerlingen mochten schrijven. Daardoor konden we ze niet opnieuw gebruiken en moesten we jaarlijks nieuwe exemplaren aanschaffen. Dat vond ik niet kunnen.”

Waarom niet?

“Boeken met een harde kaft zijn wat duurder in de aanschaf, maar gaan ook een stuk langer mee. Op de langere termijn ben je dus duurder uit met wegwerpboeken. Zo verdwijnt er exorbitant veel onderwijsgeld naar de uitgeverijen. Bovendien is het ook vanuit duurzaamheidsoogpunt niet te verantwoorden. We vragen mensen om zelf een etensbakje mee te nemen naar de snackbar, maar gooien ondertussen wel een gigantische hoeveelheid schoolboeken weg. Daar kan ik echt boos om worden.”

Hoe ziet uw nieuwe methode eruit?

“We zijn from scratch begonnen. We willen in ieder geval alle verplichte examenstof aanbieden. Dat is gelukt voor onze vierde- en vijfdeklassers, zij werken inmiddels met de methode. En de stof voor de zesde klas is over een half jaar klaar. We denken dat jongeren het beste leren uit een boek, dus we laten de methode in kleur printen en kaften bij een professionele drukker. Per leerling zijn we ongeveer 25 à 30 euro kwijt voor boeken die een paar jaar meegaan. Dat is een stuk minder dan de 40 euro die de wegwerpboeken van de uitgeverijen kosten.”

Kunnen natuurkundedocenten van andere scholen ook gebruik maken van de methode?

“Nog niet, maar dat is wel de bedoeling. We hebben inmiddels auteursrecht aangevraagd, en willen de methode gaan aanbieden zodra we de lesstof van de zesde klas hebben afgemaakt. Ik zou het liefst kleurendrukboeken gaan aanbieden. Als scholen de lesstof op een eigen printertje gaan afdrukken, doet dat te veel afbreuk aan de methode. Tim en ik hoeven er niet rijk van te worden, maar we willen wel de onkosten eruit halen voor het ontwikkelen en updaten van de methode.”

Kan zo’n zelfgemaakte methode wel opboksen tegen de boeken van een ervaren onderwijsuitgeverij?

“Inhoudelijk zeker. Maar onderwijsuitgevers zijn er wel goed in om docenten te ontzorgen. Zo bevatten professionele lesboeken bijvoorbeeld kant-en-klare proefwerken en extra lesstof buiten de examentermen om. Dat kunnen wij nog niet bieden. Onze methode is dus vooral geschikt voor bevlogen natuurkundedocenten die voldoende vakinhoudelijke kennis hebben om zelf de rest van de lestijd te vullen.”

