Deze dingen had ik graag op de pabo willen leren

Vijftien jaar geleden heb ik de digitale, tweejarige deeltijdpabo in de avonduren gedaan. Dat was een superintensieve opleiding waarbij ik, naast mijn baan, twee avonden per week naar school ging en één dag stage liep. Ik heb deze opleiding dan ook verluchtigd met een flinke burnout. Toen ik eindelijk voor de klas ging staan, kwam ik er al snel achter dat ik een heleboel dingen níet had geleerd die wel nuttig zouden zijn geweest. Vandaag een paar voorbeelden.

1: Orde houden. Ik heb wél geleerd dat veiligheid de eerste voorwaarde is om tot leren te komen, maar dat je die veiligheid in eerste instantie garandeert door orde te houden, en hóe je dat moet doen, daar is geen woord over gesproken. Terwijl het gewoon een vaardigheid blijkt te zijn die je kunt ontwikkelen!

2: Het leerlingvolgsysteem, oftewel; de Cito’s. Ik wíst helemaal niet dat je tegenwoordig twee keer per jaar Citotoetsen afneemt. Sterker nog, mijn eerste jaar heb ik doodleuk in januari E5 ( wat Eind groep 5 betekent, bleek) afgenomen omdat ik niet gezien had dat er ook een M5 (M voor midden) toets was. De eindtoets was trouwens prima gemaakt dus de toegevoegde waarde van de rest van het jaar nog lesgeven zag ik eigenlijk niet meer.

3: Het administratiesysteem. Alle gegevens van leerlingen en elke stap die je als leerkracht zet moeten in een administratiesysteem ingevoerd worden, meestal Esis of Parnassys. Het duurt minstens duizend muisklikken voor je kan opschrijven: “moeder Kareltje gebeld ivm vergeten lunchtrommel”. Zover komt de gemiddelde leerkracht nog wel, maar het aflezen van ontwikkelperspectieven of het printen van resultaten per vak, daar heb je die ene handige ICT-collega voor nodig, want op de pabo leerde ik het niet.

4: Het gebruik van een Smartboard. Deze digitale vervanger van het krijtbord staat inmiddels, op de Vrije School na misschien, in elk klaslokaal. Ik zag ooit een filmpje van een smartboardfabrikant waarbij je op het bord met je vinger een haai kon ontleden en alle onderdelen uit de buik kon halen en apart kon bekijken. Helaas, bij gebrek aan training gebruiken wij, eenvoudige leerkrachten, het gewoon als een veredelde televisie om filmpjes van YouTube op af te spelen.

Ik hoop dat ik bedolven word onder de reacties

Ik zou ook makkelijk een paar columns kunnen vullen met zaken die ik wél op de pabo heb geleerd en daarna nooit meer heb gebruikt. Maar ik hoop dat ik nu bedolven word onder de reacties van collega’s die hun pabo wél als superzinvol en nuttig hebben ervaren. Of dat ik reacties krijg van pabo’s dat hun hele curriculum herzien is en nu uitstekend aansluit op de praktijk.

Ik ga nu even de TempoToets Rekenen nakijken en analyseren van mijn groep. Een heel handig instrument om te controleren of de basisvaardigheden optellen, aftrekken en keer- en deelsommen goed geautomatiseerd zijn, gewoon geleerd van een gepensioneerde collega. Niet op de pabo.

Sofie van de Waart was juf op verschillende basisscholen. Daarna werd ze leerlingbegeleider, onderwijsadviseur en hoogbegaafdenspecialist. Lees al haar columns hier terug.