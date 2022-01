Dennis Wiersma? Ik kan nog wel een jonge, enthousiaste hulp in de klas gebruiken

Onze nieuwe minister van funderend onderwijs wordt Dennis Wiersma. Een jonge minister, hij is pas vijfendertig. Hoewel, misschien moet ik er gewoon aan wennen dat de hoogste baas in dezelfde week mag opgaan voor de booster als ikzelf.

Het regeerakkoord lijkt, zoals beloofd, minder dichtgetimmerd en er komen ook nog eens structurele miljarden beschikbaar. Kortom, Wiersma hoeft niet op de boel te passen, hij gaat het huis verbouwen. En hij lijkt daarin relatief veel zelf te kunnen beslissen.

Dus de vraag rijst: wat wil Wiersma?

Wat voelt als een eeuwigheid geleden, maart 2021, zag ik Wiersma voor het eerst in het onderwijsdebat in de Balie. Ik meen me te herinneren dat hij zich constant moest verdedigen tegen geharde onderwijskamerleden als Kwint, Beertema, Van Meenen en Westerveld. Zíjn VVD had immers het onderwijs de vernieling in geholpen door marktwerking toe te staan, salarissen te bevriezen en de regie uit handen te geven.

Toen ik het debat nog eens terugkeek viel me ook iets anders op. Terwijl de anderen kwamen met vergezichten, verhalen uit de praktijk en analyses van de problematiek leek Wiersma vooral te luisteren. Hij heeft, buiten zijn eigen jaren op school, niet echt veel kaas gegeten van het funderend onderwijs.

Afschaffen van de lumpsum

En hij leek de ideetjes van de anderen nog best aardig te vinden ook. Selectiemoment later om kansengelijkheid te bevorderen? Waarom eigenlijk niet? Meer zeggenschap naar leraren? Goed idee. Op een bepaald moment stemde hij zomaar in met een plan van PVV’er Beertema om onderwijsgeld niet aan de besturen te geven, maar direct aan leraren. Deze afschaffing van de lumpsum bepleitten de PVV en SP al jaren maar komt er telkens niet doorheen. Toch echt doordat Wiersma’s VVD daar een stokje voor steekt.

Zijn sterkste moment was toen hij vertelde het op de basisschool in Friesland best lastig te hebben gehad, vervolgens begon hij op de mavo, maar uiteindelijk was hij de eerste in zijn familie die ging studeren. Een stapelaar, dat neemt me voor hem in. Hij kon het verhaal niet afmaken, de onderwijshaviken wilden weer aan het woord.

Dus lees ik verder op zijn wiki: hij schijnt een blauwe maandag de lerarenopleiding geschiedenis te hebben gedaan. In het debat zei hij dat hij naast zijn baan best part-time voor de klas wilde. Zag de VVD het leraarschap soms als een hobby voor erbij riepen Groenlinks en de SP in koor? Maar volgens mij was hij oprecht, hij is alleen geen leraar geworden, maar toevallig minister.

Als hij zijn talent om te luisteren de komende tijd nu eens inzet om te horen wat er speelt in het onderwijs: bij ouders, leerlingen, schoolleiders en leraren? Kan hij mooi combineren met dat parttime baantje. Daar wil ik hem best bij helpen, ik kan nog wel een jonge enthousiaste hulp gebruiken in mijn klas.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.