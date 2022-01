Dennis Wiersma, aan de slag!

Kim Putters pleit voor kleinere klassen! Soms komt steun blijkbaar uit onverwachte hoek. “Werken in kleinere groepen zou veel meer prioriteit moeten krijgen” vindt het Platform Perspectief Jongeren onder leiding van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De argumentatie voor het pleidooi ligt ditmaal niet op pedagogisch of didactisch, maar op ventilatisch vlak. Kleinere groepen betekent minder kinderen naar huis bij een coronabesmetting dus er kan meer onderwijs gegeven worden. Deze randvoorwaarde moet gecreëerd worden om de NPO-gelden effectief in te kunnen zetten, schrijven zij in hun uitermate verstandige aanbevelingsbrief. Kleinere klassen is immers het antwoord op vele problemen. Passend onderwijs bieden aan kinderen met bijzondere behoeftes, verlagen van werkdruk onder de leraren, werkplezier teruggeven aan oudere docenten en het wegwerken van de vermaledijde achterstanden.

Ik heb één jaar op een particuliere school gewerkt met tien leerlingen in de klas en dat was qua lesgeven mijn beste jaar ooit. Leerlingen vanuit het speciaal onderwijs bloeiden er op, thuiszitters kregen we weer bij de les en je had eindelijk het gevoel dat je aan het doen was waarom je ooit voor dit vak had gekozen; lesgeven met aandacht en tijd. Mét een goede voorbereiding, mét tijd voor ouders die langer dan acht minuten wilden praten en met leerlingen die je echt kende.

De grootste uitdagingen in het onderwijs

Alleen, hoe gaan we die kleinere groepen organiseren? Want personeel en huisvesting zijn nu net de grootste uitdagingen in het basisonderwijs, twee essentiële randvoorwaarden om deze randvoorwaarde te realiseren. Extra leerkrachten om die kleinere groepen te bemensen, waar halen we ze vandaan? Het abonnement op de invalpool is bij ons opgezegd omdat er in september al geen leerkracht meer in zat. En de intern begeleider gaat tot de zomervakantie voor de klas omdat er simpelweg niemand te vinden is om een vertrekkende leerkracht te vervangen, waardoor de leerlingenzorg deels door het team opgevangen moet worden.

En dan de gebouwen: ze zijn ingedeeld volgens de normen van de jaren ‘50 en ‘60, met een mooie kamer voor het hoofd der school, oudergesprekken in het lokaal na schooltijd en een magazijn. Dat betekent dat tegenwoordig, met alle functies die een basisschool herbergt, de intern begeleider zoekend door de school sjokt als ze een oudergesprek wil voeren, de remedial teacher in een hoekje tussen het kopieer- en het koffiezetapparaat haar werk probeert te doen en de ICT’er in het speellokaal zijn laptop openklapt. De plusklas zit in de koffiekamer en de extra taalgroep in de hal.

Maar ook in de nieuwbouw is het met de strikte hantering van 3,5 m2 per leerling, inclusief wc’s en gangen, lastig inspelen op flexibele functies. Want meerdere kleinere ruimtes om individueler te kunnen werken gaan ten koste van een aula of speellokaal, en als het leerlingenaantal stijgt of daalt kan het dus zijn dat je lokalen moet verhuren aan een andere school of een noodlokaal op je schoolplein moet zetten. Kleinere klassen; de stip aan de horizon staat er, Dennis Wiersma, we moeten er tegenaan!

