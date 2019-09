Decaan Lies Leijs: ‘Het leenstelsel is voor studenten een blok aan hun been’

“Tien jaar geleden kwam er heel zelden een student naar me toe die de touwtjes niet meer aan elkaar kon knopen. Sinds het leenstelsel is ingevoerd komt er zeker twee keer per week een student naar me toe met vragen over financiële problemen. Wat me daarbij opvalt, is dat studenten zich daar enorm voor schamen. Ik durf bijna te zeggen dat ze makkelijker over depressieve klachten praten. Ze komen vaak naar me toe omdat ze moeite hebben hun vakken te halen of last hebben van stress. Ik moet de oorzaak, dat ze stress hebben vanwege hun financiële plaatje, echt bij ze los peuteren.

Daarnaast merk ik dat studenten van nu zich meer zorgen maken over de toekomst en dat het moeilijker wordt een huis te kopen. Daar hoorde ik studenten vóór het leenstelsel nooit over. Verder valt me op dat de huidige studenten enorm veel uren maken in een bijbaan. Vroeger was een bijbaan om het iets minder krap te hebben en geld over te houden voor leuke dingen. Nu werken studenten soms meer dan twintig uur per week om rond te komen. Dat heeft invloed op hun studie, want ze zitten moe bij een college waar ze scherp moeten zijn.

En dan zijn er ook nog de studenten die maximaal lenen om hun gezin financieel draaiende te houden. Al met al vind ik het leenstelsel een zorgelijke ontwikkeling. De prestatiedruk is veel hoger dan vijf jaar geleden, want als je die ene toets niet haalt, volgt een kettingreactie aan consequenties waardoor je studieschuld verder oploopt. Het leenstelsel heeft geen basis gelegd vanwaaruit jonge mensen op een rustige manier hun studie kunnen doorlopen. Het neemt zorgen niet weg, er is juist een pakket zorgen bijgekwakt. Dat moet toch anders kunnen.”

Beeld Brechtje Rood

Beeld Brechtje Rood

