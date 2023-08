De VU schafte cum laude geneeskunde al af. ‘Helpt ook tegen onbewuste discriminatie’

De Vrije Universiteit in Amsterdam schafte vorig jaar als eerste de cum laude af. En dat bevalt. ‘Leren is meer dan presteren.’

Ze vindt het ‘een mooie ontwikkeling’, zegt opleidingsdirecteur Christa Boer. Vorig jaar schafte ze de cum laude af bij de geneeskundestudie van de Vrije Universiteit, en maandag bleek dat drie andere universiteiten dit voorbeeld willen volgen. Daarmee krijgt haar onderwijsfilosofie landelijk voet aan de grond.

Welke rol speelde de cum laude voordat u deze besloot af te schaffen?

“We kregen ieder jaar studenten binnen – vaak meisjes – die vanaf de eerste collegedag voor een cum laude gingen. Ze zetten hun sociale leven volledig opzij voor dat ene doel. Het ging zelfs zo ver dat ontevreden studenten naar de rechter stapten om een misgelopen cum laude alsnog af te dwingen.”

Was prestatiedruk de doorslaggevende reden om ermee te stoppen?

“Dat speelde zeker mee. Maar de discussie is veel breder dan dat. Het gaat ook om de vraag of je werkplekleren wel met een cijfer kunt beoordelen. In de master lopen studenten voornamelijk coschappen in het ziekenhuis. Het is heel moeilijk om zo’n stageperiode objectief te beoordelen.”

Waar blijkt dat uit?

“Rotterdams onderzoek laat zien dat studenten met een migratieachtergrond systematisch een lager cijfer krijgen tijdens hun coschappen. Zij hebben vaak niet dezelfde achtergrond als de veelal witte artsen, en daardoor ‘klikt’ het minder tussen deze studenten en hun beoordelaars, met soms een slechtere beoordeling tot gevolg. Bovendien gaven sommige stageplekken structureel hogere cijfers dan andere.”

Als u geen cijfers meer geeft voor de coschappen, hoe beoordeelt u de studenten dan?

“We beoordelen niet zozeer de prestaties van de studenten, maar hun lerend vermogen. Aan de hand van een portfolio bekijken we of ze feedback ter harte nemen en zichzelf verbeteren. Dat doen we enkel met de beoordeling ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Dat maakt een cum laude onmogelijk, maar het levert wel betere dokters op, denk ik.”

U schafte de cum laude alleen af in de master. Waarom niet ook in de bachelor?

“In de bachelor wordt veel meer gebruikgemaakt van kennistoetsen. Die cijfers kun je wel objectief vergelijken.”

Masterstudenten van andere universiteiten kunnen nog wel een cum laude halen en hebben dus een streepje voor op uw eigen alumni.

“Dat valt waarschijnlijk wel mee. Er is veel concurrentie om vervolgopleidingen, bijvoorbeeld in de chirurgie of neurologie. Maar opleiders kijken in eerste instantie vooral naar intrinsieke motivatie en een klik met het team. Cijfers en cum laudes zijn minder belangrijk.”

Een groot deel van de studenten ambieert geen cum laude en ondervindt er dus ook geen prestatiedruk van. Benadeelt deze maatregel niet de verkeerde groep?

“Ik heb er geen moeite mee als andere opleidingen er wel aan vasthouden. Maar het is mijn filosofie dat het ongezond is als een student enkel naar hoge cijfers streeft. Er is meer nodig dan alleen feitenkennis om een goede dokter te maken. Leren is iets anders dan presteren. En excelleren kan ook zonder cijfer. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of een eigen bedrijfje naast je studie.”

Bent u niet bang dat ambitieuze studenten voor een andere opleiding kiezen?

Lachend: “Angst voor een slinkend marktaandeel lijkt me geen goede reden om aan een onderwijsvorm vast te houden. Ik werk liever vanuit een visie. Bovendien zijn er voor geneeskundestudies altijd meer aanmeldingen dan studieplekken. We bevinden ons in een luxepositie. Het afgelopen jaar kregen we er juist wat aanmeldingen bij.”

