De vijfdeklassers lijden het meest onder de lockdown

Laura vindt het allemaal niet zo erg: “Ach joh, dan gaan we weer gewoon online, ik vond het wel prima hoor tijdens de eerste lockdown”. Lucas, altijd gevat, stelt: “Ik lees het boek zelf wel, u hoeft geen opdrachten op te geven hoor”. Laura kwam thuis niet aan werken toe vertelde ze me in augustus nog, maar dat is ze blijkbaar vergeten. En Lucas is het misschien even ontgaan dat hij een 5,3 heeft gehaald voor zijn laatste toets. Hij is slim zat, maar had duidelijk te weinig geoefend en had allemaal warrige antwoorden gegeven.

Ik zie een generatie ontstaan die het onderwijs consumeert, maar niet leert wat er echt toe doet. De leerlingen kijken een filmpje, maken een opdrachtje en ondertussen worden ze afgeleid door appjes, snapchats en TikTok-dansjes. Dingen die altijd interessanter zullen blijven dan het onderscheiden van korte- en langetermijneffecten van de Beeldenstorm of een goede onderzoeksvraag opstellen over de Politionele Acties. Geschiedenis vinden Laura, Lucas en hun klasgenoten best interessant: maar ze moeten er soms even toe gezet worden.

In de klas mogen telefoons niet op tafel, dwing je leerlingen met een streng-pedagogische blik hun hoofd erbij te houden. Spoor je ze aan om eens echt na te denken. Aan het begin van het schooljaar vond ik het nog lastig inschatten of er sprake was van een achterstand: de stof hadden we immers overgebracht, opdrachten waren netjes ingeleverd.

Ze zakten massaal door het ijs bij de toetsweek

Tijdens het eerste trimester begonnen vooral klas twee en vijf echter op te vallen. Ze zakten massaal door het ijs bij de toetsweek. Nog nooit stonden er zoveel leerlingen in de bespreekzone in de vijfde. De leerlingen uit klas twee hadden in het begin van het jaar duidelijk meer moeite dan anders met beheersen van impulsen, het stellen van prioriteiten en hun concentratie. In jargon: de executieve functies waren niet op orde. In praktijk: de kinderen waren onrustig en maakten hun huiswerk niet.

Deze groepen kinderen hebben thuisgezeten in het cruciale begin van de onderbouw en het begin van de bovenbouw. De momenten dat ze leren door te zetten. De leerlingen van klas twee waren begin deze maand net weer aardig op het juiste spoor, nu ben ik bang dat ze er weer af raken. Bij de vijfde klas is net duidelijk waar bijgespijkerd moet worden. Het werk zou nu echt beginnen.

Deze lockdown, hoe goed ik ook het belang ervan snap, kon niet op een slechter moment komen. We hebben een enorme nederlaag geleden tegen het virus. Een nederlaag die, ook al zien ze dat zelf niet altijd zo, gedragen wordt door onze jeugd.

De namen zijn van de leerlingen zijn om privacyredenen gefingeerd.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam en werkt voor Schoolinfo, dat zich bezighoudt met onderwijsinnovatie. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.

