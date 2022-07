‘De vierdaagse lesweek kan nu werkelijkheid worden’

Het moment om op andere manieren les te geven om het tekort aan leraren op te vangen komt dichterbij op basisschool De Hobbedob. ‘Nood breekt wet.’

Schoolhoofd Monica Groenendaal heeft het waarschijnlijk weer geflikt. Ze lacht er ontspannen bij in de lerarenkamer van basisschool De Hobbedob in Weesp. Twee weken voor de zomervakantie is Groenendaal druk bezig om 1,6 fte in te vullen. Ze heeft mogelijk twee docenten gevonden om dit gat deels te vullen. “Dat geeft me wat lucht.”

Ze is er maar wat blij mee. Het lerarentekort achtervolgt De Hobbedob de afgelopen twee jaar. Telkens slaagde Groenendaal (52) erin om de gaten te vullen, met dank aan haar betrokken docenten. De een wilde wel een dagje extra werken, de ander gaf een vrije dag op. Zelf stond ze ook voor de klas. “Dat is de reden dat er weinig gaten zijn geweest”, vult lerares Daniëlle Mars (46) aan. “De mentaliteit van leraren is goed. De kinderen moeten leren. Maar de werkdruk werd wel hoger.”

Extra handicap

Groenendaal moest het afgelopen schooljaar toch nog vier keer een klas voor een dag naar huis sturen. Ze vraagt zich af of het niet tijd wordt voor een structurelere oplossing op De Hobbedob. In de lerarenkamer knikken Mars en de aangeschoven Arjan Weststrate (42), vader van Jelle (10) uit groep 6 en Emma (5) uit groep 1, bevestigend.

Want het lerarentekort verdwijnt niet van de een op de andere dag, beseffen zij. Een extra handicap is dat er nu, anders dan een paar jaar geleden, overal een personeelstekort heerst. “Die mensen haal je niet weg van andere beroepen”, ziet Weststrate.

Vierdaagse lesweek

Dus is de tijd gekomen voor andere oplossingen. In Groenendaals bureaulade ligt een plan dat vorig jaar werd bedacht, maar niet nodig bleek: de vierdaagse lesweek. Nu kan dat plan alsnog werkelijkheid worden. Ze sluit het niet uit. Het houdt in vier dagen les op school, met een vijfde dag zelfstandig thuiswerken of op school met een begeleider.

Officieel mag de vierdaagse lesweek niet, erkent Groenendaal. “We zijn er geen voorstander van, maar nood breekt wet.” Het geluid van zingende kinderen dringt door tot in de lerarenkamer. Ze oefenen voor de eindmusical.

Drie klassen, twee docenten

Een ander idee in haar hoofd, om van zij-instromers en stagiaires volwaardige leraren te maken, legt ook de nadruk op de zelfstandigheid van de leerling. Het lesgeven in de klas wordt anders georganiseerd. Voor drie klassen heb je twee docenten en een onderwijsassistent. De leraren leggen de stof uit, verhuizen vervolgens naar een andere klas voor uitleg. De onderwijsassistent staat de kinderen bij waar geen docent is. Groenendaal: “Zo win je een bevoegd docent.”

Afscheid van het traditionele lesgeven

Daar moet je wel geschikte mensen voor hebben, geeft ze toe. Het is een andere manier van onderwijs geven. Het betekent afscheid nemen van het traditionele lesgeven met eenzelfde docent dagelijks voor de dezelfde klas. “Het vraag veel van de leerkrachten”, erkent Mars. “Je moet flexibel zijn.” Weststrate: “Het zijn andere capaciteiten die je nodig hebt om voor de klas te staan.”

Groenendaal, die ook bezig is met een fusie van De Hobbedob met buurschool De Terp, houdt de ouders op de hoogte. Weststrate heeft begrip voor de keuzes die de school maakt. Er zit in de huidige situatie niks anders op, beseft hij. “Je moet je ogen openhouden voor meerderde scenario’s, zeker als het lerarentekort zo blijft of als het nog erger wordt.” Groenendaal: “We hebben een klus te klaren in onderwijsland.”

