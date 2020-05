De scholen zijn open, maar 500 basisschoolleerlingen zijn nog altijd onvindbaar

Bij een op de dertig scholen zijn nog altijd leerlingen buiten beeld. Het gaat om vijfhonderd leerlingen, dat zijn er gemiddeld twee tot drie per school, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 995 schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs.

Begin april waren er ruim vijfduizend leerlingen onvindbaar. De scholen waren toen drie weken dicht en leerlingen moesten vanuit huis opdrachten maken en lessen volgen. Scholen hadden toen al op allerlei manieren geprobeerd de leerlingen te bereiken waar geen contact meer mee was: van bellen tot langsgaan en het bezorgen van brieven in meerdere talen. “Als dat allemaal niet werkt, wordt de hulp van de gemeente of leerplicht ingeschakeld”, zei de voorzitter van de AVS destijds.

Kinderen uit vluchtelingengezinnen

Ook voor de coronacrisis verdwenen er weleens leerlingen van de radar. Het ging dan bijvoorbeeld om kinderen uit vluchtelingengezinnen die werden uitgezet, meldt de AVS. Ook nu zitten er kinderen uit dergelijke gezinnen tussen. Uit de peiling blijkt verder dat er relatief veel leerlingen uit het speciaal onderwijs buiten beeld zijn. Ook daar komt het wel vaker voor dat gezinnen een tijdje verdwijnen om problemen met schuldeisers of familie te ontlopen. Maar vijfduizend leerlingen die tegelijk buiten beeld raakten, zagen de schoolleiders nog niet eerder. En zelfs de groep van vijfhonderd die nu nog van de radar is, lijkt een ongebruikelijk grote groep volgens de schoolleiders.

“Het overgrote deel van de ouders had geen kwade bedoelingen”, zegt Mohamed Mahmoud, die met zijn collega Puck Gras afgelopen weken namens de gemeente Utrecht op zoek is geweest naar de verdwenen kinderen. Net als in de rest van Nederland gaven de leerplichtambtenaren geen boetes aan de gezinnen van wie de kinderen geen contact met school hadden. De overheid vond dit niet gepast in coronatijd. “We merkten ook dat ouders niet verwachtten dat ze een boete zouden krijgen.”

Voor een dichte deur omdat het gezin verhuisd was

“Vaak was er vooral sprake van miscommunicatie”, zegt Mahmoud. “We troffen een vader die gewoon niet wist dat zijn zoon wel schoolwerk moest doen toen de scholen dicht waren. Als die ouder dan ook net een ander nummer heeft, ontstaat er soms ruis. Af en toe stonden we voor een dichte deur omdat het gezin verhuisd was. Maar via de buren lukt het dan toch om in contact te komen met het gezin. Mensen willen in deze tijd graag helpen.”

De verdwenen kinderen in Utrecht zijn inmiddels allemaal weer boven water. Deels door het speurwerk van de leerplichtambtenaren. Anderen stonden plotseling weer op de stoep toen vorige week de basisscholen na acht weken weer open gingen. Diezelfde combinatie van speuren en de scholen weer open doen, zorgde ervoor dat ook in de rest van Nederland 4500 kinderen weer in beeld zijn. “Schoolleiders blijven met hun teams actief om in samenwerking met de leerplichtambtenaren ook de vijfhonderd kinderen die nu nog van de radar zijn op te sporen”, zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. Hoe het kan dat er toch nog meer kinderen dan normaal onbereikbaar zijn, is voor de AVS nog onduidelijk.

