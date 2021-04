De Radboud Universiteit gaat bijna open: ‘Studenten missen ons een beetje, maar missen vooral elkaar’

Opgewekt loopt Laura Bicknell (22), vierdejaarsstudent International Business Administration in Nijmegen, de faculteit der Managementwetenschappen binnen. “Vandaag heb ik mijn derde college in een jaar tijd”, lacht ze.

Bicknell behoort tot het kleine groepje studenten dat sinds kort weer een enkel college mag volgen, een proef van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarmee loopt ze voor de troepen uit: vanaf maandag mag er weer onderwijs worden gegeven op hogescholen en universiteiten, op anderhalve meter afstand.

De proef wordt gehouden in samenwerking met het ministerie van onderwijs. Bicknell moet twee keer in de week een zelftest doen. Ook wordt het welzijn van deelnemende studenten onderzocht. Geen punt, vindt Bicknell. Zij is vooral blij dat ze weer onderwijs kan volgen: “Veel van mijn studiegenoten heb ik ruim een jaar niet meer gezien. Ik vind de online-colleges best goed geregeld, maar ik mis het om samen te studeren en de stof te verwerken. En naderhand samen af te spreken.”

‘De draaiboeken hoeven alleen maar ontdooid te worden’

Dat herkent Rob Holland, onderwijsdirecteur bij de faculteit Psychologie van de Radboud Universiteit. “Ze missen ons een beetje, maar ze missen vooral elkaar. Ik gun het onze studenten dat ze weer samen kunnen komen. De draaiboeken voor het herstarten van het fysieke onderwijs hebben we al een tijdje in de vriezer. Ze hoeven eigenlijk alleen maar ontdooid te worden.”

Toch gaat de Nijmeegse universiteit pas na de meivakantie, op 10 mei, weer open. “We hebben gekozen voor wat meer rust in de planning, al verliezen we daar misschien een paar dagen tijd mee”, zegt rector Han van Krieken. “De onderwijsruimtes zijn klaar en de looproutes uitgestippeld. Maar vanwege Koningsdag en de meivakantie is er deze week weinig onderwijs gepland. Ook was lange tijd niet duidelijk hoe de zelftests voor de studenten verspreid zouden worden. Daarnaast willen we niet het onmogelijke van onze medewerkers vragen; zij kunnen niet permanent in de startblokken staan. Daarom hebben we de opening over de meivakantie heen getild.”

Hoewel alle draaiboeken klaar zijn, is de heropening volgens Van Krieken spannend. “Er zijn medewerkers en studenten die zich zorgen maken en die bang zijn om besmet te raken, ook al organiseren we het zo veilig mogelijk.”

Eén dag per week naar de campus

Aan de Radboud Universiteit studeren 24.000 studenten. Net als op alle andere instellingen voor hoger onderwijs mogen studenten straks gemiddeld één dag in de week naar de campus komen. Dat zijn dus zo’n vijfduizend studenten per dag. Iedereen laten komen zou onmogelijk zijn, vanwege de afstandsregel. In de grootste collegezaal kunnen normaal gesproken 478 studenten onderwijs volgen; op anderhalve meter zijn dat er slechts 48. Het is dus passen en meten, creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Want waar laat je bijvoorbeeld 600 eerstejaars psychologie? “Het college van bestuur heeft geregeld dat we een aantal colleges kunnen geven in de stadsschouwburg en het concertgebouw. Daar kunnen 300 studenten terecht. Verder zijn de mogelijkheden voor grootschalig onderwijs beperkt”, zegt Holland. “Wel kunnen studenten in groepjes samenwerken aan opdrachten in ‘huiskamers’ en de practica gaan in de meeste gevallen door.”

Al het verplichte onderwijs blijft de komende tijd ook online te volgen, zegt Van Krieken. “Docenten of studenten die niet willen komen, hoeven dat dus ook niet.”

