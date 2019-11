‘De onderwijspolder graaft zijn eigen graf’

De hoge politieke druk vanuit Den Haag creëert een ‘failliet’ van de onderwijspolder, vindt Liesbeth Verheggen. De voormalig voorzitter van onderwijsvakbond AOb haalde zich de woede van leraren op de hals door eerder deze maand de onderwijsstaking af te blazen zonder haar achterban te raadplegen. Ze had onverwachts een convenant getekend voor 460 miljoen euro extra investeringen in het onderwijs. Het grootste deel daarvan is echter niet structureel.

Verheggen zag in dat ze een grote fout had gemaakt en trok zich terug als voorzitter. Ze had het anders moeten aanpakken, erkent ze vandaag in een afscheidsinterview in deze krant. Maar ze voelde zich zo onder druk gezet dat ze geen andere optie zag dan te tekenen en de staking af te blazen. “Die politieke druk is een groot probleem”, aldus Verheggen die wordt opgevolgd door Eugenie Stolk, eerder vicevoorzitter. “Ze hadden het ons nooit mogen aandoen om binnen 24 uur een akkoord te forceren. Dat kan niet. Zo graaft de polder zijn eigen graf.”

Volgens Verheggen heeft minister Arie Slob (onderwijs) zijn politieke belangen laten prevaleren boven de belangen van het onderwijs. Maar van forceren of druk was volgens Slob geen sprake. “Iedere organisatie die het convenant heeft ondertekend, heeft een eigen afweging kunnen maken en de mogelijkheid gehad om de eigen besturen te consulteren”, zegt een woordvoerder.

Volgens PO in actie, de vakbond die in 2017 door leraren werd opgericht en in korte tijd veel voor elkaar bokste, heeft vakbond AOb de woede grotendeels aan zichzelf te danken. “Wij zien al jaren dat de traditionele bonden het contact met hun achterban zijn kwijtgeraakt en dat er veel onvrede bij leraren heerst”, zegt Brenda Benne-Saleh. “Daarom zijn we het zelf gaan doen om een vuist te maken naar politiek en bonden.”

Na het tekenen van het akkoord zette PO in Actie een enquête online. Binnen acht uur waren er ruim 10.000 reacties waarin meer dan 99 procent van de leraren zei: dit is niet mijn akkoord. “Het is tekenend voor hoe eenzijdig beslissingen nu genomen worden. Je moet altijd eerst je achterban raadplegen. Wij hopen dat de AOb zich herpakt, en dat dit een goede les is geweest.”

Volgens Benne-Saleh moeten de traditionele bonden veel opener worden: bijeenkomsten streamen, enquêts houden en leden de kans te bieden aanwezig te zijn bij vergaderingen. “De AOb werkt daar inmiddels hard aan en hopelijk herstelt dat vertrouwen zich snel. Ik denk dat Nederland uiteindelijk het meest gebaat is bij één grote en sterke onderwijsbond die echt namens de leraren spreekt. Tot die tijd blijven wij een luis in de pels.”

