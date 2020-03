‘De Nederlandse kinderopvang behoort tot beste van Europa’

De kinderopvang in Nederland behoort zelfs tot de beste van Europa. De opvang scoort hoger dan veel andere Europese landen (zoals Noorwegen), maar ook hoger dan de VS en Australië, valt in het rapport te lezen.

Maar lichte kritiek is er ook. De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen lager dan de emotionele kwaliteit. Emotionele kwaliteit bestaat uit de sfeer op de groep, de sensitiviteit van de medewerkers, aandacht voor het perspectief van het kind en begeleiding van het gedrag van de kinderen. De educatieve kwaliteit gaat over ondersteuning van taal, het leren van begrippen, redeneren en kennis van de wereld van kinderen. Voor dat laatste is blijkbaar minder aandacht.

De educatieve elementen van de kinderopvang scoren daarmee overigens nog wel voldoende, maar het kan beter, zegt het rapport dat gisteren door staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Dat geldt zeker ook voor de buitenschoolse opvang, daar wordt veel gespeeld, maar is weinig ruimte voor bijvoorbeeld muziek, dans, natuur en techniek.

Het rapport is gebaseerd op steekproeven en metingen uit 2017, 2018 en 2019, de resultaten zijn representatief voor de hele sector, zegt de staatssecretaris. Het verzamelen van data van gastouders liep moeizamer waardoor de uitkomsten voor dit deel van de kinderopvang niet representatief zijn. De onderwijsinspectie doet nader onderzoek naar de gastouderopvang. De resultaten worden dit voorjaar verwacht. TROUW

