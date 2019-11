‘De minister zou boze ouders over zich heen moeten krijgen, niet de school’

Astrid Nagtegaal reikt met haar hand tot de stoeptegels voor het hek van OBS Jules Verne in de Utrechtse wijk Ondiep. “Ik maak een buiging tot hier voor de leraren van deze school”, zegt de Utrechtse terwijl haar kleinzoon door het hek naar zijn lokaal rent. “Ze werken hard voor onze kinderen.” Voor Nagtegaal is het dan ook niet meer dan logisch dat ze de staking steunt. “Als hier een leraar ziek is, ligt de hele school op z’n kop.”

De oplossing van onderwijsminister Arie Slob en de vakbonden van vrijdag, is geen reden de staking te laten varen, zeggen ook andere ouders op het schoolplein. Die mening delen ze met belangenorganisaties Voor Werkende Ouders en BV Familie. Zij stelden maandag als ouders ‘hand-in-hand te staan’ met de stakende leraren.

Martha Swinkels snapt heel goed waarom. “Mijn zoon heeft vijf verschillende docenten gehad in drie maanden”, zegt de moeder van twee kinderen die naar OBS Jules Verne gaan. Ze merkt ook dat minder belangrijke dingen blijven liggen. “Het is al november en we hebben nog steeds geen schoolkalender. Ik kan me goed voorstellen dat er simpelweg geen handen zijn om dat te regelen.” Toch heeft de school geluk met een directeur die de belangrijkste zaken voor elkaar krijgt, vindt Swinkels. “Maar ik zit met kromme tenen te hopen dat ze het volhoud.”

Moeder Martha Swinkels. “Mijn zoon heeft vijf verschillende docenten gehad in drie maanden.” Beeld Werry Crone

Vanaf januari worden ook hier vaker klassen naar huis gestuurd

De ouders bij OBS Jules Verne weten dat ze tot nu toe nog enigszins gespaard zijn gebleven: hun kinderen zijn dit schooljaar nog niet naar huis gestuurd. Daar komt waarschijnlijk verandering in: vorige week verstuurde de school een brief met de boodschap dat vanaf januari vaker klassen naar huis worden gestuurd. “Het was te verwachten”, zegt Swinkels. “Eigenlijk vind ik dat de minister die brief had moeten sturen. Hij zou de boze ouders over zich heen moeten krijgen, niet de school.”

Ook Henk Achterveld, vader van een kind in groep 5 en een kind in groep 8, vindt dat de school niets te verwijten valt. “Het is allemaal de schuld van het kabinet.” Van de stakingsdag maakt de horecaondernemer noodgedwongen iets leuks. “Ik ga de hele dag op stap met de kinderen.” Andere ouders brengen hun kroost onder bij de buitenschoolse opvang of werken thuis. Voor Astrid Nagtegaal is dat geen optie. “Ik werk in de schoonmaak. Mijn kleinzoon gaat morgen mee naar mijn werk.”

Zelf ook staken, en letterlijk hand-in-hand staan met de leerkrachten, staat voor de ouders in Ondiep niet op de agenda. Daarin zijn de Utrechters net als ouders in het hele land. Uit een peiling van ‘EenVandaag’ bleek dat slechts 4 procent morgen zeker in actie komt. Nagtegaal: “Ik had er nu niet aan gedacht, maar als in de toekomst de ouders ook gaan staken, ga ik mee”.

