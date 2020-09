De leraar staat voor de klas, maar niet zonder angst

Uit een enquête van vakbond AOb blijkt dat 87 procent van de leraren die tot een risicogroep behoren gewoon elke dag voor de klas hebben gestaan. Niet zonder angst, zo blijkt uit de resultaten: de bezorgdheid onder docenten voor besmetting is sinds juni flink toegenomen.

De AOb ondervroeg drieduizend leraren uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs in het noorden en zuiden van het land. Scholen uit de regio midden waren vorige week nog niet open.

Van de ondervraagde personen vreest 89 procent om zelf besmet te raken of iemand anders te besmetten. Bijna 40 procent maakt zich veel zorgen. Dat is een groot verschil met juni, toen leraren dezelfde vragen kregen voorgelegd: toen was 13 procent nog erg bezorgd.

Dat verschil is inderdaad flink, zegt Henrik de Moel, lid van het dagelijks bestuur van de AOb. “Je ziet dat het aantal coronagevallen in de zomer weer behoorlijk is opgelopen. Bovendien gaan alle leerlingen nu daadwerkelijk weer naar school en dat was in juni nog niet het geval. Ook is het nog niet helemaal duidelijk hoe besmettelijk jongeren zijn en dat lezen de docenten in het onderwijs natuurlijk ook. Dus nemen de zorgen toe.”

Afstand houden gaat niet

Bijna driekwart van de respondenten zegt dat het niet lukt om anderhalve meter afstand te houden van de leerlingen. In het speciaal onderwijs is dat zelfs 81 procent. “Daar zitten nu eenmaal leerlingen die veel zorg nodig hebben en dat maakt afstand houden nog lastiger”, zegt De Moel. Collega’s omzeilen lukt wat beter, maar gaat ook niet perfect: 29 procent van de ondervraagden in het reguliere voortgezet onderwijs zegt dat dit niet lukt, tegenover 41 procent in het speciaal onderwijs.

De vakbond pleit er nogmaals voor om leraren voorrang te geven bij testen. De PO-raad sprak zich hier al eerder voor uit. Onderwijsminister Arie Slob zei maandagavond in ‘Nieuwsuur’ dat voorrang voor bepaalde groepen niet op zo’n korte termijn geregeld kan worden.

De Moel pleit ervoor de ventilatie op scholen door deskundigen te laten controleren. Betere ventilatie op scholen is een onderwerp dat volgens hem al jaren speelt, maar door het coronavirus nog relevanter is geworden. Tot slot zouden scholen de lesuitval moeten registreren, vindt de AOb, zodat duidelijk wordt waar achterstanden moeten worden opgevangen.

Een aantal respondenten merkt op dat het is niet de vraag is óf mensen besmet raken, maar wanneer. “Dat risico kun je helaas niet volledig uitsluiten”, zegt De Moel. “De enige oplossing zou zijn met z’n allen weer thuis gaan zitten. Maar de consequenties daarvan zijn voor kinderen dramatisch.”

