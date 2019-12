De leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen daalt, en hard

Voor de nieuwe editie van Pisa, een onderzoek dat eens in de drie jaar wordt uitgevoerd, werden tests afgenomen bij 600.000 vijftienjarigen in 79 landen verspreid over de wereld. Nederland is terug te vinden in de middenmoot. Dat was al het geval met wiskunde en natuurwetenschappen, twee van de drie vaardigheden die Pisa test, en nu blijkt ook de leesvaardigheid flink gezakt, tot onder het gemiddelde in vergelijkbare landen.

De daling in leesvaardigheid is opvallend groot, maar komt niet helemaal onverwacht, zegt Martina Meelissen, onderzoeker aan de Universiteit Twente en projectleider van de Nederlandse tak van Pisa. “We zien al een geruime tijd een daling, niet alleen in leesvaardigheid maar ook in leesplezier.” De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur uitten daarover eerder dit jaar hun zorg in een gezamenlijk rapport. Die zorg wordt in de nieuwe Pisa-cijfers bevestigd.

Leesplezier is ook lager

Op basis van de tests deelt Pisa jongeren in naar zes vaardigheidsniveau’s. In leesvaardigheid haalt 1 procent van de Nederlandse vijftienjarigen het hoogste niveau. Dat komt overeen met het gemiddelde in de Europese Unie. Erger is dat een kwart van de Nederlandse jongeren niveau 2 niet haalt. En niveau 2 wordt door de makers van Pisa beschouwd als het minimum dat je nodig hebt om als mondige burger te kunnen deelnemen in de kennissamenleving. In wiskunde en natuurwetenschappen zijn er ook ‘ongeletterden’, die daar niveau 2 niet halen, maar hun aantal is kleiner dan bij leesvaardigheid: 16 en 20 procent respectievelijk.

Het leesplezier van vijftienjarigen is in Nederland lager dan in alle andere landen die in deze editie van Pisa zijn onderzocht. Zestig procent van de Nederlandse jongeren zegt alleen te lezen als het echt moet, om informatie te vinden bijvoorbeeld. Bijna de helft vindt lezen tijdverspilling. Voor 20 procent van de vijftienjarigen is lezen een hobby.

Opmerkelijk, zegt Meelissen, is dat de leesvaardigheid in Nederland daalt over de hele linie. Je ziet in Pisa een duidelijke relatie tussen bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders en de leerprestaties van tieners. Kinderen van hoogopgeleiden scoren gemiddeld beter dan kinderen van laagopgeleide ouders, ook in leesvaardigheid. Maar in vergelijking met eerdere edities van het onderzoek, dalen ze allemaal.

Delen van China prijkt bovenaan de ranglijsten

Meiden hebben meer plezier in lezen dan jongens, en ze zijn er beter in. Dat geldt op andere terreinen ook. Jongens waren ooit beter in wiskunde, maar die voorsprong waren ze bij de vorige editie van Pisa, drie jaar geleden, al kwijt. En in deze nieuwe editie scoren de meiden ook beter in natuurwetenschappen. Op dat onderdeel zijn de prestaties van Nederlandse jongens de afgelopen drie jaar gedaald, terwijl die van de meiden gelijk bleven.

Gemiddeld over de drie onderzochte categorieën (leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen) zijn de meeste ontwikkelde landen op hetzelfde prestatieniveau gebleven sinds de vorige editie van Pisa. Nederland behoort tot een groep van zeven landen die een daling laten zien, samen met Australië, Nieuw-Zeeland, Korea, Finland, IJsland en Slowakije.

Omdat onderwijssystemen moeilijk tussen landen te vergelijken zijn, onderzoekt Pisa geen klasgenoten maar leeftijdsgenoten. En dan nog hebben ranglijsten van landen beperkte betekenis. Maar voor wie het toch wil weten: bovenaan de ranglijst prijken de delen van China die dit jaar voor het eerst aan Pisa meededen (de oostelijke provincies), plus Singapore en Hongkong. Volgens Meelissen komt dat vooral doordat kinderen er vroeg aan hun schoolcarrière beginnen, lange dagen maken, en veel moeten stampen. “Je moet je afvragen of je hier zo’n onderwijssysteem zou willen hebben.”

