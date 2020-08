De introductieweek gaat toch door, maar eerstejaars moeten het zelf gaan opknappen

‘Ik woon al de hele zomer in Leiden’

Lisa Wetting (18), student politicologie in Leiden

“Zo’n eerste jaar studeren, je eindexamen: je doet het allemaal nooit meer over, hè. Natuurlijk baal ik ervan dat het voor mij allemaal in 2020 valt. Maar ik heb er ook begrip voor dat er nu zoveel maatregelen genomen worden. Je wilt geen tweede golf. Ik probeer er zelf gewoon het beste van te maken. Ik kom uit Bolsward en ga in Leiden politicologie studeren. Meteen op 1 juni ben ik hier al komen wonen en heb ik een baantje in de bediening gezocht. Ik ben hier dus al de hele zomer en heb veel mensen leren kennen. Ik had het geluk terecht te kunnen in een leuk studentenhuis van de vereniging Quintus. Zo’n vereniging biedt mij houvast in het vinden van sociale contacten. En meer studenten, want deze week zaten de grote verenigingen bij de online inschrijvingen in Leiden razendsnel vol. Ik hoop dat ik snel een normaal studentenleven kan gaan leiden, maar ben bang dat het allemaal nog wel even kan gaan duren. De introductieweek volg ik vandaag vanuit Friesland op Skype. Feesten zijn er in Leiden niet, en volgens de laatste berichten mag ik straks drie uur op de universiteit aanwezig zijn. Het is superjammer. ”

‘Corona schept een band tussen studenten’

Floris Schelhaas (20), student bedrijfseconomie in Nijmegen

“Ik heb gekozen voor een studie in Nijmegen, omdat ik echt een studentenleven wilde gaan leiden. Na mijn eindexamen ben ik eerst thuis blijven wonen in Best en studeerde ik in Den Bosch. Maar ik miste toch wat. Dat het in Nijmegen voorlopig misschien toch ook niet dat vrije studentenleven zou gaan worden wat ik zocht, realiseerde ik me pas langzaam. Het was wel een domper. Of ik naar de Radboud Universiteit mag komen, weet ik nog niet. Gelukkig heb ik twee maanden geleden al gehoord dat ik op een kamer kan wonen op een dispuutshuis van Carolus Magnus met elf gasten. Daar is altijd wel wat te doen. Nijmeegse studenten spreken ook veel af op het Waalstrandje, en op de terrassen is het ook goed vol. Maar wie weet hoelang nog. Ik merk wel dat corona ook een band schept tussen studenten. We zoeken allemaal vrienden om een leuke tijd mee te hebben.”