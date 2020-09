De GGD is te traag, dus kopen basisscholen zelf coronatests. ‘Anders snijd je jezelf in de vingers’

De normale coronatestroute via de GGD’s duurt scholen te lang. Een docent die zich wil laten testen, moet soms 48 uur wachten. Daar komt de wachttijd totdat zij de uitslag hebben nog eens bovenop. Al die tijd kunnen docenten niet werken.

Daarom hebben meerdere schoolbesturen besloten commerciële coronatesten te kopen waarmee leraren in een dag getest kunnen worden en ’s avonds al de uitslag ontvangen. Zo hoeven er geen klassen naar huis gestuurd te worden en zitten besturen en ouders niet met de handen in het haar.

In de regio Gouda hebben dinsdagavond vijf schoolbesturen (ruim dertig scholen) de knoop doorgehakt en besloten commerciële testen in te kopen. “Als bestuurders vinden we dat het niet zou moeten, deze manier van testen, want het hoort eigenlijk bij de GGD en de overheid thuis", zegt Geert Tissink van PCPO Krimpenerwaard, waar acht scholen onder vallen. “Aan de andere kant snijd je jezelf in de vingers als je het niet zo doet. Eén collega kan pas volgende week woensdag bij de GGD terecht. Een andere collega belde vanmorgen het lab waar wij de testen hebben ingekocht en die kan voor 10 uur terecht.”

‘Minder ingrijpend en de ouders zijn dolblij’

Dat beaamt Geurt Morren van Ante, een koepel voor tien basisscholen. Morren kocht afgelopen week samen met nog twee schoolbesturen honderd testen in. De eerste vijf testen zijn al uitgevoerd en waren allemaal negatief. “Het is een simpele rekensom. Een dag vervanging kost me zo’n 300 euro, deze test 100 euro. De leerkracht kan, als de test negatief is, de volgende dag direct weer aan het werk. Dat is veel minder ingrijpend voor de kinderen en ook de ouders zijn dolblij.”

Coronalab.eu, het bedrijf waar Morren en Tissink hun testen aanschaften, bevestigt de toename van interesse van schoolbesturen. Het bedrijf verkoopt dezelfde PCR-testen die door de GGD worden gebruikt en staat op een RIVM-lijst van goedgekeurde labs. “Ik denk dat er inderdaad in de afgelopen twee weken zo’n twintig tot dertig schoolbesturen hebben aangeklopt”, zegt mede-oprichter Patrick de Boer. “We hebben het dan ook heel druk.”

‘Dit is niet waar onderwijsgeld voor bedoeld is’

Hoe kan het dat dit lab binnen een dag uitslag kan geven, en de GGD vaak niet? De Boer: “Wij zijn een bedrijf met meerdere testlocaties en een eigen lab. Een soort all-in-oplossing dus. Wij testen in de ochtend, halen bij alle locaties de tests op en die brengen we naar het lab in Amsterdam. ’s Avonds volgt dan de uitslag. Bovendien gaat het bij de GGD om tienduizenden testen, dat is natuurlijk een enorm grote logistieke uitdaging.”

De test is net zo betrouwbaar als die van de GGD, zegt de Boer. Volgens hem zijn er gesprekken met de GGD. “We hebben extra apparatuur aangeschaft en we zijn ermee bezig om straks ook de GGD te ondersteunen met testen.”

De PO-raad begrijpt het besluit van de schoolbestuurders, maar juicht het niet toe. “We horen van de bestuurders ook dat het water hen aan de lippen staat en dat er echt iets moet gebeuren”, zegt een woordvoerder. “Maar dit is niet waar het onderwijsgeld voor is bedoeld.” Hij zou liever zien dat vitale beroepen voorrang krijgen bij de GGD's.

