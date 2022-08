De Forum-school gaat nu echt van start, hoe ziet het onderwijs eruit?

Waarin verschilt de Renaissanceschool van een gewone school?

Volgens de website van de Renaissanceschool is het Nederlandse onderwijs ‘failliet’. Dat komt door ‘modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek’ op scholen. Ook vinden de oprichters dat Nederlands onderwijs te veel wordt beïnvloed door ‘de overheid en de EU’. Daarmee zouden de leerlingen worden ‘geïndoctrineerd met een eenzijdig wereldbeeld'.

Hoe de school die ‘indoctrinatie’ tegen wil gaan, blijft nog ietwat ongewis, al legt de school bijvoorbeeld wel uit dat leerlingen bij het vak aardrijkskunde niet leren dat de aarde ‘bedreigd’ wordt door de wereldeconomie en het gebruik van grondstoffen. Ook opvallend is dat de school zegt veel aandacht te besteden aan het orthodoxe jodendom. Verschillende Forum-politici en jongerenorganisatie JFvD kwamen eerder in opspraak vanwege vermeend antisemitisme.

Het curriculum lijkt verder qua opzet op conservatief-antroposofisch onderwijs, met veel aandacht voor traditionele ambachten, oude culturen, mythen en fabels. De school is ook sterk tegen technische hulpmiddelen. Leerlingen schrijven in schriften met een potlood en vulpen. Laptops en telefoons moeten ze thuislaten.

Wat is de relatie tussen de politieke partij Forum voor de democratie en de school?

De partij heeft het idee voor de scholen gemunt. Ook is de initiatiefnemer en woordvoerder van de school Ralf Dekker, FvD-Statenlid in Noord-Holland en op het moment plaatsvervangend lid van de Tweede Kamer.

Officieel staat de school los van de partij. De school is ondergebracht in de Tocquevillestichting. Maar die organisatie deelt wel een adres aan de Amsterdamse Herengracht met Forum. Ook is de naam Renaissanceschool een verwijzing naar het Renaissance Instituut, de denktank van Forum.

Is er veel animo?

In eerste instantie wilde Forum vijf scholen openen in september. Maar uiteindelijk bleek voor dat plan onvoldoende belangstelling te bestaan. In Almere, waar nu de enige overgebleven school is opengegaan, waren er achttien aanmeldingen. Maar volgens de Volkskrant is het uiteindelijke leerlingenaantal minder.

Eerder bleek dat ouders in Almere soms bang zijn dat hun kind een ‘Forum-stempel’ krijgt. De locatie van de school is vooralsnog nog niet openbaar.

De school is een privéschool. Wat betekent dat?

Iedereen mag in Nederland een school oprichten vanwege de vrijheid van onderwijs. De overheid bekostigt dit onderwijs niet, dat doen de ouders en donateurs. Ouders zouden aan de Renaissanceschool zo'n 200 tot 300 euro per maand moeten bijdragen. Omdat de Renaissanceschool een basisschool is, en de leerlingen dus leerplichtig, moet het onderwijs wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.

Komt de inspectie ook kijken?

Zeker, en snel ook. De inspectie zegt binnen vier weken na oprichting twee keer op de stoep te staan bij privéscholen. Inspecteurs beoordelen dan de onderwijskwaliteit. Ze brengen vervolgens een bindend advies uit of de school open mag blijven of de deuren moet sluiten.

