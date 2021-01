De dilemma’s van het Eindhovense Frits Philips lyceum-mavo in lockdown

Het is elke dag nog wennen voor Erik van Dijk en Tommy van Loosdregt. Normaal gesproken zien de leerlingcoördinatoren van de mavo ’s ochtends vanuit de Boschdijk en Marathonloop grote groepen kinderen richting het Frits Philips fietsen. Druk kletsend over tienerzaken: sporttraining, de Champions League, wie een oogje heeft op wie. Nu is er bij aankomst een lege fietsenstalling en weten ze dat dezelfde kinderen net uit bed komen. En dat is niet goed.

“Hun regelmaat is volledig naar de bliksem”, zegt Van Dijk. “Veel kinderen willen voor de eerste online les hun camera niet aanzetten, omdat ze nog in hun pyjama zitten. Maar als je net je bed uitrolt, ben je ook nog niet topfit om lesstof op te nemen. De kinderen missen triviale, simpele dingen: sporten, shoppen, nageltjes laten doen. Dit doet iets met hun motivatie. En hoe langer het gaat duren, hoe groter het probleem wordt.”

Eerste golf

Ze herkennen het van vorig schooljaar, toen de scholen tijdens de eerste golf ook dicht moesten. Dat gaf de nodige kopzorgen bij de eindbeoordeling van leerlingen. Sommigen hadden eigenlijk onvoldoende laten zien om naar een hogere klas te kunnen, maar in hoeverre kon je hen dat verwijten? Het schooljaar was pas op twee derde toen er een streep ging door de fysieke lessen.

Van Dijk: “We hebben geen kinderen laten overgaan die er waardeloos voor stonden. Wel hebben we de cijfermatige normen losgelaten en gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen. Het verleden, het eerdere advies van de basisschool, persoonlijke omstandigheden, het oordeel van de mentor: we pakten alles erbij. En ja, ze kregen vaak het voordeel van de twijfel. We zouden een leerling tekort doen als het kind gestraft wordt doordat bijvoorbeeld ouders thuis onvoldoende kunnen uitleggen. Niet iedereen heeft tijdens een lockdown dezelfde kansen.”

Geen objectieve beoordeling

Van Loosdregt ziet de bui al hangen: dit jaar gaat een objectieve beoordeling er weer niet van komen. Met het verlengen van de lockdown blijft het Frits Philips voor de meeste leerlingen een school die ze voorlopig niet vanbinnen zullen zien. “Veel achterstanden hebben we net ingelopen. We hadden een speciaal begeleidingsteam, waardoor leerlingen één-op-één de schade van de eerste lockdown konden inhalen. Dat liep tot de kerstvakantie. Of het heeft geholpen, weten we niet. De komende toetsweek zou veel duidelijk maken. Maar ja, die kan nu dus ook niet doorgaan.”

Is het voor veel leerlingen nog onduidelijk hoe ze ervoor staan, bij sommige is al gebleken dat overgaan afgelopen zomer achteraf toch te hoog was gegrepen. “We weten soms echt niet waar we goed aan doen”, zegt Van Loosdregt. “Een meisje dat in 3 mavo eigenlijk niet voldeed, hebben we toch naar de vierde laten gaan. Ook in de hoop dat ze beter gedrag zou vertonen. We zijn haar nu aan het kwijtraken. Vijf kinderen lieten we voorwaardelijk van de tweede naar de derde gaan, drie van hen hebben we moeten terugplaatsen. Maar bij de andere twee lukt het vooralsnog wel.”

Overvolle klassen

Daarbij komt dat een school ook niet te veel kinderen kan laten doubleren. Dat zorgt simpelweg voor te veel leerlingen in bepaalde jaren en dus overvolle klassen. Van Loosdregt: “We willen ook geen stop op aanmeldingen, omdat onze eigen kinderen de plek van potentiële nieuwe brugklassers bezetten.”

Mocht de school inderdaad nog lang dicht blijven, hebben de coördinatoren in elk geval één criterium meer dan vorig jaar om tot een zo goed mogelijk oordeel te komen: de aanwezigheid tijdens de online lessen. “Vorig jaar begonnen we laat met de registratie daarvan. Nu hebben we het direct bijgehouden. Wie goed zijn best doet en altijd aanwezig is, doet toch de benodigde basiskennis op. Al is ook dat weer lastig. Soms loggen leerlingen wel in, maar krijgen docenten van sommigen geen respons als ze aan het einde van de les iets vragen. Het is lastig te controleren, al schakelen we bij twijfel soms wel ouders in.”

Korte spanningsboog

De coördinatoren denken dat de online lessen voor mavo-leerlingen misschien nog wel lastiger zijn dan voor havo- en vwo-scholieren. Van Dijk: “Hun spanningsboog is korter. Bovendien vragen ze het in de klas meteen als ze iets niet begrijpen. Vanuit huis doen ze dat niet snel. Ze hebben het echt nodig om op school te zijn. De beoordeling wordt straks dus wederom moeilijk. Het is weer geen regulier jaar, er zijn geen reguliere toetsen, dus kunnen we ook weer niet de reguliere norm toepassen.”

