Cornelius Haga Lyceum leek op de goede weg, maar de zorgen zijn terug

Omdat het wat beter leek te gaan met de islamitische middelbare school Cornelius Haga in Amsterdam, besloot het ministerie van onderwijs de school een extra bedrag van 500.000 euro toe te kennen voor de uitvoering van een verbeterplan. Minister Slob heeft dit maandag per bief aan de Tweede Kamer laten weten.

Pijnlijk is dat net nu dit bedrag is toegezegd, directeur Achmed Baâdoud die het verbeterplan had moeten uitvoeren, is vertrokken op het Haga Lyceum. De onderwijsinspectie heeft bovendien signalen ontvangen van misstanden in en om het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs (Sio), waar het Haga onder valt.

De halve miljoen euro moet worden besteed aan het plan om de onderwijskwaliteit te verbeteren, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Dat moet de school precies kunnen verantwoorden, anders moet het worden terugbetaald.”

Het ministerie hoopte dat het verbeterplan ‘een omslagpunt’ zou zijn voor het bestuur van Sio en een impuls voor verbeteringen op de school. Het geld was bestemd om de moeilijke jaren af te sluiten waarin de school er onder meer van beticht werd banden te onderhouden met radicale moslimorganisaties. Ook kreeg de school in Nieuw-West van de gemeente een beter pand toegewezen in de wijk Bos en Lommer voor de 170 leerlingen van de bovenbouw.

Misstanden

Maar of de gewenste koerswijziging van de school er gaat komen, is nu de vraag. Directeur Baâdoud, voormalig stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West (PvdA), in wie het ministerie veel vertrouwen had, is weg. De onderwijsinspectie heeft bovendien signalen ontvangen over misstanden in en om het bestuur van Sio, waarvan het ministerie op de hoogte is gesteld. Slob: “Hoewel het nu om andersoortige problematiek gaat vergeleken met enkele jaren geleden, baart het mij zorgen en vraagt het om gerichte aandacht”.

Volgens bronnen zouden de misstanden in de hand zijn gewerkt door de verhuizing, waar werkzaamheden aanbesteed worden aan familie en vrienden van betrokkenen van de school. Volgens Het Parool heeft het ‘strenge’ optreden van Baâdoud en ontslag van enkele docenten tot ophef geleid. Hij dreigde twee weken geleden door het bestuur van Sio op non-actief te worden gesteld, en nam hierop zelf ontslag.

Op het Cornelius Haga Lyceum zitten ruim 400 leerlingen. Het is een van de drie islamitische middelbare scholen die Nederland rijk is. Ondanks de aanhoudende negatieve publiciteit rond de school en een vernietigend inspectierapport uit 2019, groeide deze in vier jaar tijd hard. Na het ontslag van de controversiële directeur Söner Atasoy, die niet alleen financieel wanbeheer zou hebben gepleegd maar ook banden zou hebben met extremistische moslimorganisaties, zou de school een andere koers moeten gaan varen.

Weerbarstig

Maar de praktijk bleek weerbarstig: Baâdouds voorganger Rasit Bal, een veteraan in het islamitisch onderwijs, hield het maar drie maanden op het Haga uit. Baâdoud zelf zat er een jaar. Veel ouders en een deel van de leraren bevalt het niets dat de directie en het Rijk zo nauw samenwerkten op de school.

De verhoudingen zijn van oudsher dan ook slecht. Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben er jaren alles aan gedaan om het stichten van de school te verhinderen. Door de orthodox-islamitische opvattingen zou de school integratie van de leerlingen in de weg staan. Maar bij de rechter won het Haga Lyceum zaak na zaak.

De Onderwijsinspectie rest niets anders dan scherp toezicht op de school houden. Als het financiële beheer niet verbetert, volgen er geldelijke strafmaatregelen. Slob schrijft dat de inspectie de situatie ‘zeer nauwlettend in de gaten zal houden en ingrijpen waar dat nodig is’.

