Conflict tussen Wiersma en Onderwijsinspectie liep vorig jaar hoog op

Dat blijkt uit zesduizend pagina‘s interne documenten die aan NRC zijn vrijgegeven na een beroep te hebben gedaan op de Wet open overheid (Woo).

Wiersma (VVD) had geëist dat de Onderwijsinspectie jaarlijks minstens 10 procent van de scholen als „onvoldoende” zou beoordelen. Ook stond Wiersma erop dat de inspectie de helft van haar bezoeken aan scholen onaangekondigd zou afleggen.

Inspecteur-generaal Alida Oppers schreef aan Wiersma dat deze aanwijzingen van de minister een „onacceptabele inmenging in de bevoegdheden van de inspectie” waren. De inspectie heeft immers wettelijke regels waaraan ze scholen toetst en kan daar niet van afwijken.

Ook zijn er tijdens de vorige zomer brainstormsessies geweest waarin onderwijsminister Wiersma aandrong op verdergaande maatregelen die scholen onder druk zouden zetten.

Ambtenaren waarschuwden dat extra maatregelen kunnen zorgen „voor een overkill van extra eisen richting scholen of inspectie”. Dit kan „de focus van scholen of de uitvoering van de Inspectie onder druk zetten”.

Klachten bleven komen

Ambtenaren bleven klagen over het gedrag van de eind juni opgestapte onderwijsminister Dennis Wiersma, ook nadat hij vorig najaar intern spijt had betuigd en beterschap had beloofd. In april beweerde de bewindsman In De Telegraaf dat hij zijn gedrag had aangepast.

Dat beeld rijst op uit e-mails en chatberichten van ambtenaren die het ministerie van onderwijs openbaar heeft gemaakt op verzoek van meerdere media.

Een aantal maanden na het aantreden van de minister begin 2022 klaagde een ambtenaar over “Dennis zijn narrige en grillige gedrag”, valt te lezen in de stukken. Ruim een jaar later gaf Wiersma in de media toe dat hij “scherp en soms te fel” is geweest tegen zijn ambtenaren. “En gelukkig gaat het sinds enige tijd anders en een stuk beter”, schreef hij op Instagram. “Althans, dat hoor ik van de mensen om mij heen.”

In december merken zijn ambtenaren inderdaad op dat de minister werkte aan zijn gedrag. Wiersma schreef een bericht aan zijn medewerkers over de druk op zijn ministerie vanwege de problemen in het onderwijs. “Ik voel die druk zelf ook en ik merk dat soms een deel van die druk zich ook weer naar jullie door vertaalt”, zei de bewindsman. Hij voegde er ook aan toe dat hij hiervan wilde leren en riep zijn medewerkers op om mee te denken.

‘Het is weer bal met Dennis’

“Hij is wel echt bezig om zijn stijl aan te passen”, schreef een ambtenaar later die maand aan een collega. De ontvanger kon dat beamen en voegde daaraan toe: “Maar, hij moet echt leren niet meteen zo uit te halen naar mensen als hij gefrustreerd is.”

De verbetering van Wiersma’s gedrag leek niet van lange duur. “Hij vindt het werken met D. wel heel zwaar en lastig en heeft aangegeven dat hij zijn grenzen heeft”, appte een ambtenaar in februari.

“Het is weer bal met Dennis en woordvoerders”, schreef een medewerker een maand later. “Op deze manier houden we niemand vast”, voegde die daar even later aan toe. “Hij is sacherijniger dan ooit”, werd kort daarop gezegd in hetzelfde gesprek. In een publicatie van NRC valt te lezen dat de uitvallen van de minister zich regelmatig richtten op zijn woordvoerders.

Ambtenaren klaagden ook over de hoge werkdruk onder Wiersma. “Ik ben er echt stik chagrijnig van”, schreef een medewerker in april toen die in het weekend aan het werk was gezet door de minister. “Ben hele vrijdagavond met Dennis bezig, nu weer en morgen om kwart voor 9 ook weer.”Wiersma stapte in juni op nadat wederom meldingen van wangedrag waren opgedoken in de media.