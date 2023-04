Campagne moet ‘dramatisch lage’ opkomst medezeggenschap verhogen

Het gaat niet goed met de medezeggenschap in het hoger onderwijs. Dat zegt een brede coalitie van onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, medezeggenschapsorganen en het ministerie van onderwijs. Bij bijna alle hogescholen en universiteiten is sprake van ‘een dramatisch lage en vaak dalende’ opkomst bij de verkiezingen.

Een campagne moet daar verandering in brengen. Onder de noemer ‘Kies voor beter onderwijs’ roepen de organisaties via sociale media vooral studenten op om weer naar de stembus te gaan. Dat doen ze vanaf dinsdag 11 april, de dag dat de stembussen op de Universiteit Tilburg open gaan. In de maanden daarna volgen de verkiezingen op andere universiteiten en hogescholen.

Van effectieve inspraak is soms nauwelijks sprake

Steeds minder studenten en medewerkers namen de afgelopen jaren de moeite om op de medezeggenschapsraad te stemmen, bleek onlangs uit opkomstcijfers. Op sommige universiteiten liep de opkomst met tientallen procentpunten terug, en op enkele hogescholen kwam zelfs bijna niemand opdagen. Ook vinden inspraakorganen steeds moeilijker kandidaten. Van effectieve inspraak is op sommige plekken dan ook nauwelijks meer sprake.

Dat is ‘bijzonder zorgelijk’, zeggen de samenwerkende partijen. Zo zijn onderwijsinstellingen soms wettelijk verplicht om belangrijke beleidswijzigingen en begrotingen aan de medezeggenschap voor te leggen. Het ministerie van onderwijs maakte eerder 11,5 miljoen euro vrij om studenten van het belang van de medezeggenschap te overtuigen.

