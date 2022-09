Burgerschapsonderwijs ontwerp je niet op een avondje, daar moet werktijd voor zijn

Na een dag lesgeven is het makkelijker om een leuke knutsel op te zoeken op Pinterest dan een wetenschappelijk artikel uit te pluizen over een onderwerp dat met onderwijskwaliteit te maken heeft. Op veel scholen wordt het scholingsbudget niet eens opgemaakt; vaak zijn het dezelfde mensen die een veelvoud aan opleidingen doen van het budget van collega’s die daar geen enkele behoefte aan hebben. De tegenstelling tussen wat ons beroep inhoudt (leerlingen iets leren), en tussen wat wij zelf doen (te weinig leren) is fascinerend.

Ik vermoed dat ons relatief grote aantal lesgebonden uren daar een grote factor in is. Als de klas om half vier uit is, het lokaal opgeruimd, de vergadering gedaan en de administratie bijgewerkt, dan is er simpelweg niet veel energie meer over. Niet veel energie om dat boek te lezen, om naar die lezing te gaan of om die les eens goed voor te bereiden. Dan kijk ik morgenochtend wel weer even in de handleiding hoe ik het vorig jaar gedaan heb.

Af en toe tijd voor een omweggetje

Eigenlijk zouden leraren meer tijd moeten hebben. Tijd om te reflecteren, tijd om bij een collega in de klas te kijken, tijd om eens iets te lezen wat buiten hun directe scope ligt maar wat inspireert en hun onderwijs verbetert. Af en toe tijd voor een omweggetje, zoals minister Dijkgraaf zelf ook propageert, zodat er intellectuele ruimte ontstaat voor verdieping.

Gelukkig is er een steeds groter wordende groep leraren uit het basis- én het voortgezet onderwijs die zich actief inzet voor verbetering van de inhoud van ons vak. Ik sprak deze week met mensen van het Lerarencollectief. Geen vakbond - ze gaan niet over het salaris - maar een beroepsvereniging die constant gevraagd en ongevraagd meedenkt over de kwaliteit van het onderwijs. Want hoe ziet goed leraarschap er eigenlijk uit?

Eén van de vier basisvaardigheden

Die vraag kan alleen beantwoord worden door de beroepsgroep zelf. ‘Als leraren, met leraren’, is niet voor niets de slogan. Op de Avond van de Leraar, vorige week maandag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, werd er voor een bomvolle zaal gesproken over burgerschapsonderwijs. Een ingewikkeld, en voor mij vrij onduidelijk onderwerp, maar het komt als één van de vier basisvaardigheden centraal te staan in ons onderwijs, naast taal, rekenen en digitale geletterdheid. Over de keuze van dat laatste speerpunt zou je kunnen twisten, maar je kunt je er wel makkelijker een voorstelling bij maken dan bij burgerschapsonderwijs.

Ik lees dat het ijkpunt van goed burgerschapsonderwijs is: de vraag wat nodig is om vreedzaam en volgens democratische beginselen samen te leven in een democratische rechtsstaat. Het doel is in ieder geval helder. Nu nog even sámen met de leraren de manier waarop bepalen. Het zou mooi zijn als dat niet meer op een maandagavond onder leiding van het Lerarencollectief hoeft, maar dat leraren gewoon tijdens werktijd meegenomen worden in de besluitvorming daarover.

Onderwijscolumnist Sofie van de Waart- Govaert was jarenlang juf op verschillende basisscholen. Daarna is ze leerlingen individueel gaan begeleiden, onderwijsadviseur geworden en hoogbegaafdenspecialist. Lees al haar columns hier terug.