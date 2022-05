Burgerschapsonderwijs is een struikelblok voor nieuwe scholen

Zestien plannen lagen er voor nieuwe middelbare scholen in Nederland, maar het merendeel komt er niet. Elf scholen doorstonden niet de toets op de te verwachten onderwijskwaliteit. Vooral de eisen aan burgerschapsonderwijs bleken een voor een ruime meerderheid van de aspirant-scholen een niet te nemen horde. Dat schrijft minister Dennis Wiersma van onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Behalve afwijzingen waren er ook scholen die hun aanvraag introkken, of die niet voldoende belangstelling kregen. Al met al kunnen in 2023 twee nieuwe middelbare scholen openen. Dat is geen heel opmerkelijk aantal, maar het aantal negatieve adviezen is dat wel. Basisscholen werden aanmerkelijk vaker positief beoordeeld. Slechts 2 van de 29 aanvragen kregen een onvoldoende. Maar ook daar was de invulling van burgerschapsonderwijs het probleem.

Wie een nieuwe school wil beginnen in Nederland, wordt beoordeeld op twee zaken: de belangstelling van ouders om hun kind erheen te sturen en de te verwachten onderwijskwaliteit, waarover de Inspectie van het Onderwijs advies uitbrengt aan de minister. Dat advies gaat over alle inhoudelijke aspecten van de onderwijsplannen, maar burgerschap is dit jaar een speciaal geval omdat daarvoor een nieuwe, aangescherpte wet geldt.

Voorheen was de klacht dat de wet erg vaag was. Scholen moesten iets doen aan burgerschap, maar waren vrij om dat naar eigen inzicht in te vullen. De nieuwe wet, die vorige zomer inging, beoogt scholen duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht, maar daarmee zijn ook veel verplichtingen gekomen.

Respect voor verschillen

Scholen moeten leerlingen nu bijvoorbeeld ‘kennis over en respect voor verschillen’ bijbrengen, zo zegt de wet; ‘in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden’. Dat kan wringen met de waarden die een school wil uitdragen.

Dat bleek vorige week, toen de voorzitter van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs in televisieprogramma Pointer aangaf dat scholen proberen om leerlingen bij een homoseksuele levenswijze vandaan te houden. Dat wekte de bezorgdheid van de inspectie. “Je mag als school zeggen ‘dit is onze opvatting’, maar je moet wel ruimte laten voor de leerling om eigen keuzes te maken”, legt een woordvoerder van de inspectie uit.

De inspectie heeft de wet uitgewerkt in een kader, dat wordt gebruikt om de minister te adviseren over aanvragen voor nieuwe scholen. Van scholen wordt verwacht dat ze in de dagelijkse praktijk invulling geven aan een lijst basiswaarden, van het gelijkheidsbeginsel tot de autonomie om te bepalen hoe je je leven inricht.

Een papieren situatie

De inspectie maakte eerder duidelijk dat die dagelijkse praktijk leidend is. Een school mag een opvatting uitdragen, zolang die in de klas maar niet wordt opgedrongen. Maar het kan lastig zijn om dat onderscheid aan te tonen als je, als nieuwe school, nog geen dagelijkse praktijk hébt.

De inspectie erkent dat de concrete burgerschapseisen voor iedereen nieuw terrein zijn en dat het dus even wennen kan zijn voor scholen wat er van ze verwacht wordt. Voor hen is wel hulp in aantocht, schrijft de minister aan de Kamer. Volgende maand opent een speciaal expertisepunt burgerschapsonderwijs, dat aspirant-scholen moet gaan helpen bij het opstellen van hun plannen op dat terrein.

Lees ook:

Les in burgerschap moet centraler gestuurd

Nederland kan leren van het buitenland, waar het lesgeven in burgerschap centraler gestuurd wordt en het vak beter op orde is, schrijft Trouw in het commentaar.