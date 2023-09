Buitenlandse promovendi verdienen vaak honderden euro’s onder het minimumloon

Het is sappelen voor veel buitenlandse promovendi. Een flink deel van de zogeheten beurspromovendi verdient ver onder het Nederlandse minimumloon. Daardoor is het iedere maand weer een kunst om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dat blijkt uit een enquête onder 250 jonge onderzoekers die in Nederland op een promotiebeurs werken, vaak aan een universiteit. Zij worden betaald door een buitenlandse overheid of een andere instantie in hun land van herkomst, maar de beurzen die zij meekrijgen zijn in veel gevallen ontoereikend om in Nederland rond te komen.

Gemiddeld ontvangen de beurspromovendi 1402 euro per maand, blijkt uit het onderzoek van Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Dat is bijna 500 euro onder het netto minimumloon in Nederland. Dat ligt op 1894 euro per maand. Slechts 7 procent van de respondenten kreeg een beurs die hoger lag dan dat bedrag.

Onderzoekers in permanente geldnood

Veel buitenlandse onderzoekers verkeren dan ook in permanente geldnood. Twee derde van de ondervraagde promovendi vindt het moeilijk of heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Vier op de vijf promovendi spreken ook andere inkomstenbronnen aan om rond te komen: ze teren bijvoorbeeld in op hun spaarrekening, lenen geld van hun ouders of hebben een bijbaantje naast hun veertigurige werkweek.

“Daarnaast maken de promovendi vaak geen aanspraak op sociale voorzieningen zoals een zorgverzekering of sociale huurwoning”, zegt Anneke Kastelein, voorzitter van het PNN. “Daarvoor moeten ze een loonstrookje of arbeidsovereenkomst kunnen overleggen, maar dat hebben ze niet.”

Er werken op dit moment ongeveer 3800 beurspromovendi in Nederland. Het onderzoek is een aardige afspiegeling van hun leefsituatie, denkt het PNN. Zo zijn de respondenten afkomstig uit 36 verschillende landen, en is het aandeel Chinese onderzoekers, een krappe meerderheid, representatief voor het echte werkveld.

Komst van beurspromovendi staat al langer ter discussie

“Het voelt alsof je permanent vastzit in een schemergebied”, zegt vierdejaars promovenda Marcela Ibarra, die maandelijks 1090 euro krijgt van de Mexicaanse overheid, wat onder het Nederlandse bijstandsniveau is. “Ik kom alleen rond omdat mijn vriend en ik de huur splitsen.” De precaire financiële situatie maakt haar erg afhankelijk van haar geliefde, vindt ze.

De komst van duizenden beurspromovendi staat al langer ter discussie. Dat geldt in het bijzonder voor promovendi die een beurs krijgen van de China Scholarship Council (CSC). Niet alleen is hun toelage van 1350 euro per maand zeer laag, ze worden ook geacht trouw te zweren aan de Communistische Partij en terug te rapporteren aan hun moederland. Om die redenen zijn universiteiten steeds terughoudender met het aannemen van Chinese promovendi, meldde Trouw onlangs.

Uit het onderzoek van het PNN blijkt overigens dat vrijwel alle buitenlandse promovendi hun financier op de hoogte moeten houden van hun onderzoek. “In dat opzicht zijn de CSC-promovendi niet uniek”, zegt Kastelein. Bijna een op de vijf respondenten zegt zich zorgen te maken hoe de uitkomsten van hun promotieonderzoek vallen in het land van herkomst.

Behandeling promovendi moet ‘fundamenteel worden herzien’

Het PNN roept op om de behandeling van beurspromovendi ‘fundamenteel te herzien’. Buitenlandse financiers zouden hun beurzen voortaan niet langer rechtstreeks op de bankrekening van de promovendus moeten storten, maar altijd via de Nederlandse onderzoeksinstelling. Die laatste moet desnoods de beurs ophogen zodat de promovendus fatsoenlijk kan rondkomen. Dat garandeert ‘een eerlijke financiële vergoeding en basale arbeidsrechten’, schrijft het PNN.

