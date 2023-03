‘Brede brugklas komt er niet, Wiersma mist een afslag’

De brede brugklas komt er niet, en ook wordt het schooladvies in groep 8 niet afgeschaft. De voorzitter van de koepel van voortgezet onderwijs VO Raad, Henk Hagoort, hoopt niet dat het momentum voorbij is, nu onderwijsminister Wiersma in een Kamerbrief heeft laten weten niet te kiezen voor de ingreep in het onderwijsstelsel omdat hij ‘nog geen duidelijk zicht’ heeft ‘op de praktische en financiële consequenties’.

“Dat betekent dus dat we doorgaan met het op twaalfjarige leeftijd indelen van kinderen op vmbo, havo en vwo-niveau”, concludeert Hagoort. “Terwijl we weten dat het voor de kansengelijkheid en talenten van veel leerlingen goed zou zijn als dat drie jaar later gebeurt.”

Academie Tien in Utrecht werkt met zogeheten 'units' waar je instroomt op je tiende en pas weggaat op je vijftiende. Alle niveaus zitten die jaren bij elkaar. Beeld Werry Crone

Twee jaar geleden gaf de Onderwijsraad een spraakmakend advies: omdat de kansenongelijkheid in het onderwijs een ‘onhoudbare’ en ‘onverantwoorde’ omvang heeft aangenomen, moet het schooladvies in groep 8 verdwijnen en zullen alle Nederlandse leerlingen de eerste drie jaar van de middelbare school in een gezamenlijke brugklas moeten doorbrengen. Pas daarna worden ze ingedeeld in vmbo, havo of vwo-niveaus. Goed voor de integratie, en het voorkomt ‘niveaudenken’ waarbij van vmbo’ers na hun twaalfde niets méér verwacht wordt. De raad erkende de impact van deze ‘stelselwijziging’: die zou zeker vijf jaar in beslag nemen. De schoolgebouwen zijn er niet op ingericht, de docenten er niet voor opgeleid en het lesmateriaal en curriculum niet op aangepast.

Teleurstelling

Pas drie weken geleden kwam het kabinet met een reactie op het advies. Wiersma onderschrijft het ideaal maar zet, vanwege de moeilijke tijden waarin het onderwijsveld verkeert, geen stappen in de richting van een nieuwe wet. Tot teleurstelling van de sectororganisatie van middelbare scholen. “Zo’n veranderingsproces heeft uiteindelijk twee of drie kabinetten nodig”, denkt Hagoort. “Hij mist een afslag als hij nu niet begint met de weg van A naar B.”

“De wetenschap, de onderwijssectoren, de wethouders van de grote steden en de werkgevers: iedereen is het erover eens dat latere selectie gunstig zou zijn voor onze jeugd”, zegt Hagoort. “Politiek gezien zou deze stelselwijziging dus helemaal niet zo spannend moeten zijn. Maar het debat over de ‘brede brugklas’ heeft geleid tot een politieke impasse. Dat komt omdat het beeld is ontstaan dat iedere leerling drie jaar in dezelfde klas zit en op hetzelfde niveau les krijgt.”

Maar de opzet die Hagoort voor zich ziet is veel flexibeler. Op zo’n 300 van de 1400 locaties van vo-scholen in Nederland zijn alle drie de schoolniveaus aanwezig, schat de VO-Raad in. “Brugklassen voor alle drie de niveaus gezamenlijk zijn daarbij zeldzaam.” Iedere school zou de vrijheid moeten kunnen krijgen hoe je die samenwerking tussen vmbo, havo en vwo in de onderbouw wil inrichten.

“Richt je stamgroepen in voor bijvoorbeeld mentorlessen, culturele en sportieve vakken, en laat je ze scheikunde op hun eigen niveau doen? Maak je het voor een leerling mogelijk om Engels op vwo-niveau te doen en wiskunde op havo? Er zijn weinig leerlingen die precies aan één schoolniveau voldoen. Geef hun talenten de ruimte en laat scholieren elkaar ontmoeten. Wetenschappelijk is vastgesteld dat in zo’n stelsel talenten van scholieren beter tot bloei komen.”

Bonus

Van subsidies voor brede brugklassen, die Wiersma wil vergeven, heeft Hagoort weinig verwachtingen. In Amsterdam werd zo’n bonus ingevoerd. “Daar zijn inderdaad brede brugklassen bijgekomen, maar per saldo is de segregatie tussen kinderen in de stad alleen maar toegenomen sindsdien. Zolang er naast brede scholengemeenschappen ook categorale gymnasia of mavo’s en lycea voor havo/vwo blijven bestaan, zullen ze de concurrentiestrijd waarschijnlijk verliezen.”

En dat is verklaarbaar, aldus Hagoort, want op brede scholen zit een ander type leerling dan op categorale scholen en lycea. “Brede scholen trekken vooral leerlingen die willen opstromen naar een hoger niveau, en minder havo/vwo-leerlingen. In het huidige, op concurrentie gebaseerde stelsel hebben brede scholen daarom geen eerlijke kans. Wil je dit proces laten slagen, met als doel dat straks over de hele linie meer leerlingen elkaar ontmoeten en hun talenten ontwikkelen, dan moet het over de volle breedte.”

