Bonus voor leraren die meer willen werken, maar willen ze dat wel?

Scholen die leraren een bonus willen geven als zij meer uren of fulltime gaan werken, kunnen daarvoor tot 1 december de hulp inroepen van het ministerie van onderwijs. Zo geeft minister Dennis Wiersma (VVD) uitvoering aan een motie van de Tweede Kamer om het lerarentekort te bestrijden.

Hoe hoog de bonus wordt staat nog niet vast. Een proef moet meer duidelijkheid geven of een bonus werkt en welk bedrag eraan gekoppeld wordt.

Uitbreiding van uren is volgens de minister de snelste manier om het lerarentekort op te lossen. Zeker in het primair onderwijs is deeltijdwerk de norm. “Maar leraren kiezen daar ook niet zomaar voor”, zegt Tamar van Gelder, voorzitter van lerarenvakbond Aob. “Wie drie dagen werkt, werkt eigenlijk vijf dagen. Bij een fulltime werkweek, werk je in de praktijk zeven dagen. Als je meer leraren wil werven, kun je beter iets aan die werkdruk doen.”

‘Krijgen leraren die al fulltime werken ook een bonus?’

De Aob vraagt zich af wat Wiersma in gedachten heeft voor leraren die al fulltime werken, of voor de overuren die al gemaakt worden. “Krijgen die ook een bonus?” Wiersma laat weten dat hij vindt dat leraren sowieso betaald moeten worden voor alle uren die zij werken.

Gemiddeld zijn leerkrachten in het primair onderwijs in dienst voor 28,8 uur (0,72 fte). Het verschil tussen mannen (0,88 fte of 35,2 uur) en vrouwen (0,70 fte of 28 uur) is groot. Uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs blijkt dat 15 procent van de leerkrachten best bereid is om meer uren te werken. Als dat grotendeels lukt, zou dat het tekort van 9100 fte in het basisonderwijs inderdaad oplossen.

Het salaris in het primair onderwijs is dit jaar ook fors omhoog gegaan en gelijkgetrokken met het salaris in het voortgezet onderwijs. Hoewel dit het vak voor zij-instromers aantrekkelijker maakt, hoeft dit voor de huidige leerkrachten niet altijd prikkel op te leveren om extra te gaan werken: er zijn gevallen bekend van leerkrachten die zelfs minder zijn gaan werken omdat ze er financieel zoveel op vooruit zijn gegaan.

Mannen gaan met pensioen, daar komen meer in deeltijd werkende vrouwen voor terug

Ook in het voortgezet onderwijs werkt het personeel steeds vaker in deeltijd. De dalende trend van voltijdbanen lijkt een gevolg van de vergrijzing: mannen met een voltijdaanstelling gaan met pensioen en daar komende meer in deeltijd werkende vrouwen voor terug. Gemiddeld werkt een docent 0,79 fte (31,6 uur), meer dus dan in het primair onderwijs waardoor er ook iets minder ruimte is om uren uit te breiden. Het tekort is hier ook kleiner: 1700 fte. Hoe groot de bereidheid is om meer te werken, is voor het voortgezet onderwijs niet bekend.

Veel hangt ook af van wat het oplevert. Volgens de Sociaal Economische Raad (Ser) zou je onderwijzers en verpleegkundigen minder zwaar fiscaal moeten belasten om extra werken aantrekkelijker te maken.

Van Gelder van de Aob denkt eerder aan ingrepen als gratis kinderopvang of een inflatiecorrectie voor leraren. “Maar ik denk dat een strategische keuzes voor werkdrukverlaging en kleinere klassen pas echt zoden aan de dijk zetten. Hoe dan ook ben ik wel blij dat de minister iets probeert: het is alle hens aan denk voor het lerarentekort.”

Lees ook:

Zij willen graag leraar worden, maar dan komt de toets

Het lerarentekort kan voor een deel worden opgelost als meer mbo’ers doorstuderen op de pabo. Velen van hen willen graag voor de klas staan, maar struikelen over de toelatingstoetsen. Nieuwe testmethodes moeten de doorstroom makkelijker maken.