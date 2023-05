Bindend studieadvies versoepeld, universiteiten reageren verbolgen

Universiteiten reageren verbolgen op een plan van minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) om het bindend studieadvies (bsa) te vergemakkelijken. Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UvNL) is het plan van de minister ‘ongewenst en onverstandig’ omdat veel studenten daardoor te lang aan een opleiding blijven studeren waarvoor zij eigenlijk niet geschikt zijn.

UvNL reageert daarmee op een voorstel dat Dijkgraaf dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Hij vindt dat eerstejaarsstudenten binnenkort nog maar 30 van de 60 studiepunten hoeven te behalen om door te gaan naar het tweede studiejaar. Op dit moment ligt de grens bij de meeste instellingen nog op 45 studiepunten. Halen studenten minder studiepunten, dan kan een opleiding ze wegsturen bij gebrek aan studievoortgang.

Streng studieadvies heeft ‘verlammend effect’

De versoepeling is nodig omdat het bsa in de huidige vorm te stressvol is voor studenten, schrijft Dijkgraaf. Jongeren ervaren zoveel prestatiedruk door de tussentijdse voortgangsnorm dat dit een ‘verlammend effect’ heeft op hun mentale gezondheid. De minister hoopt met een minder streng bsa ‘de balans te herstellen tussen studievoortgang en persoonlijk welzijn’. Dijkgraaf: “Ik wil de druk in het systeem verlagen.”

Volgens de universiteiten zorgt een streng bsa echter niet voor méér studiestress, maar juist minder. Het zorgt ervoor dat studenten sneller duidelijkheid hebben en niet te lang blijven doormodderen bij een opleiding waarvoor zij minder geschikt zijn. Doen ze dat wel, dan komen ze bijvoorbeeld in de problemen als hun recht op studiefinanciering afloopt. Bij een lagere afkapgrens vallen studenten evengoed uit, vreest UvNL, maar dan pas in het tweede jaar.

Studentenvakbond: universiteiten sturen op rendement

Op dit moment bepalen instellingen zelf waar zij de grens van hun bsa-norm leggen. Wat betreft UvNL blijft dat zo. Daarbij speelt ook mee dat de universiteiten vrezen voor extra werkdruk onder hun toch al zwaarbelaste docenten. Hoe langer iemand doet over zijn studie, hoe meer begeleiding daar immers bij komt kijken. Dat drukt ook op het budget van de instellingen: een snelle student levert meer op.

Ondertussen reageren studentenorganisaties juist verheugd. Zij zien het versoepelde bsa als een belangrijke stap voor het verbeteren van het studentenwelzijn. “We moeten eerlijk zijn en erkennen dat het bsa daarin een grote rol speelt”, zegt Joram van Velzen, voorzitter van studentenvakbond LSVb. Volgens hem willen de universiteiten de strenge bsa vooral uit eigenbelang behouden. “Het wordt vaak ingezet als middel om studenten zo snel mogelijk van de hogeschool of universiteit af te trappen als ze niet genoeg rendement opleveren.”

Bsa werkt kansenongelijkheid in de hand

“Het is een verademing dat deze stap eindelijk wordt gezet”, zegt ook Sam de Fockert van het Interstedelijk Studentenoverleg. Volgens hem werkt het huidige bsa kansenongelijkheid in de hand omdat internationale studenten en studenten met een migratieachtergrond vaker een negatief bsa krijgen, bijvoorbeeld omdat ze wat langer moeten wennen aan hun studietijd. “Door het bsa kunnen studenten met veel potentieel talent vaak een jaar studeren in de prullenbak gooien.”

Dijkgraaf wil ook het studieadvies in het tweede studiejaar aanpassen. Universiteiten en hogescholen mogen hun tweedejaarsstudenten dan niet langer wegsturen als zij minimaal 60 van de 120 studiepunten hebben behaald. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en zal op zijn vroegst in het studiejaar 2025-2026 ingaan.

