‘Beste leerlingen’ in plaats van ‘beste jongens en meisjes’. Laks presenteert taaltips voor inclusiever onderwijs

Met een inclusieve taalgids hoopt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) een einde te maken aan ‘benadelend’ taalgebruik in het onderwijs zoals ‘laagopgeleiden’ en ‘zwarte scholen’.

Volgens scholierenorganisatie Laks heeft taal ‘de macht om mensen buiten te sluiten en om stereotypen en vooroordelen te versterken’. Het bestuur heeft daarom een lijst opgesteld met taaltips die meer passen bij deze tijd. “We hopen het gesprek te openen over hoe taalgebruik sommige mensen benadeelt en hoe dit beter kan”, aldus Laks-bestuurslid Cylus Kawesi (18).

Zo gebruiken beleidsmakers woorden als ‘hoog- en laagopgeleiden’ of ‘op- en afstromen’, wat zou betekenen dat de ene opleiding beter is dan de andere. Het Laks vindt dat opleidingen gelijkwaardig gewaardeerd moeten worden. ‘Leerlingen die op het hbo, mbo of wo zitten’ zou daarom beter zijn. ‘Witte of zwarte scholen’ is ook niet meer van deze tijd. Kawesi: “Beter is om specifiek te benoemen waar het om gaat. Zeg bijvoorbeeld ‘school met leerlingen met een migratieachtergrond’.”

Verder gebruikt de scholierenorganisatie liever ‘leerlingen met een beperking’ dan ‘het gehandicapte kind’ en ‘thuis zittende leerlingen’ in plaats van ‘thuiszitters’. ‘Doubleren’ is een betere term voor ‘zittenblijven’.

‘Leerlingen’ in plaats van ‘jongens en meisjes’

Ook het taalgebruik in de klas nam het Laks onder de loep. Zijn advies richt zich op racisme en discriminatie en introduceert ‘gendersensitieve’ woorden. Zo stelt de gids bijvoorbeeld voor aan docenten om ‘goedemorgen leerlingen’ of ‘goedemorgen allemaal’ te zeggen en niet ‘goedemorgen jongens en meisjes’. Of het te hebben over ‘die/diegene’ in plaats van ‘hij/zij’. “Het ene is niet beter dan het andere, zolang alles maar belicht wordt”, aldus intiatiefnemer Kawesi.

Daarnaast kunnen scholen werken aan een genderneutrale aanduiding op de schoolpas en in de schooladministratie, zoals vermelding van een X in plaats van M (mannelijk) en V (vrouwelijk). En bij beroepsbenamingen gebruikt het Laks bij voorkeur genderinclusieve termen. ‘Zo spreken we liever van brandweerkracht dan van brandweerman’, staat in de gids.

Dan volgt er nog een pleidooi om af te stappen van het keurmerk ‘excellente school’. Opmerkelijk, aangezien dit vooralsnog kabinetsbeleid is. Het Laks stelt echter dat ‘hierdoor andere scholen in de ogen van bepaalde mensen minder goed worden’. Onlangs werd in de Tweede Kamer ook een motie van D66 aangenomen die vraagt om afschaffing van het predicaat. Het kabinet zal daar binnenkort op reageren.

Geen lijst met verboden woorden?

Kawesi benadrukt dat de taalgids geen voorschrift is, maar een lijst tips voor woorden die we beter kunnen gebruiken om kansenongelijkheid tegen te gaan. “Taal geeft woorden betekenis. Met het taalgebruik van nu worden groepen of mensen benadeeld of buitengesloten. We moeten onthouden dat taal veranderlijk is. Het is goed om na te denken over taal waarbij iedereen zich fijn voelt.”

Het Laks heeft veel positieve maar ook enkele negatieve reacties ontvangen, met name over zijn advies rondom gendersensitief taalgebruik. Kawesi vindt die kritiek niet erg. “Het is belangrijk dat we het er überhaupt over hebben. Daarmee is ons doel al bereikt. Zo kunnen we samen kijken naar een oplossing.” De Laks-bestuurder benadrukt dat de gids niet het eindresultaat is, maar iets om op voort te bouwen.

