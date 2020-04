Basisscholen zien nieuwe kleuters nu even niet zitten

Sharon Visscher

“Mijn zoontje is 5 april vier geworden. Het afscheid op de peuterspeelzaal ging niet door, en het wennen op school en de bso gaat ook niet door. De juf belde op en zei dat het beter is om de nieuwe kinderen thuis te houden. We mogen als ouders niet de school in, zijn knuffel mag niet mee en als hij een ongelukje krijgt omdat hij te laat bij de wc is, mogen leerkrachten niet helpen of troosten. Ik vind het heel erg, want mijn zoontje zat op de peuterspeelzaal. Daar volgde hij een bepaald programma om zijn taalachterstand in te halen. Nu staat hij stil.”

Wendy Bond

“Onze dochter wordt eind mei vier jaar en zou begin juni naar school gaan. We hadden alles al geregeld: de kinderopvang was stop gezet, en de school uitgezocht. In principe mag onze dochter starten, maar het wordt ontmoedigd door de school. We krijgen geen intake, geen rondleiding en de nieuwe kinderen mogen niet door de ouders begeleid worden naar het klaslokaal. Zo wil ik het niet. We proberen nu om de dagopvang bij kinderopvangorganisatie Berend Botje te verlengen tot augustus. Maar er is niet op alle dagen plek.”