Basisscholen pikken het gejojo niet langer

Ouders Bram en Nienke zijn ‘helemaal blij’ dat de scholen opengaan. ‘De rek was eruit’

Bram Heerebout en Nienke Vierstra vertelden eerder in deze krant over de ervaring in de lockdown met hun kinderen Isolde (6), Mynk (9) en Simon (11). Wat vinden zij ervan dat basisscholen de deuren weer mogen openen?

Nienke Vierstra: “Wij waren helemaal blij toen we hoorden dat de scholen weer opengaan. Onze jongste kreeg veel dezelfde soort opdrachten, iedere dag leek op de dag daarvoor. Ik snap dat er in groep 3 veel herhaling zit, maar de rek was er wel uit. Ik ben vorige week met haar naar een vakantiehuisje in de Flevopolder gegaan. Zo hadden wij de tijd voor elkaar, en de mannen thuis ook. Dat was heel goed, we hebben gewandeld en gemidgetgolft.

“Ik heb mijn werk de afgelopen tijd zoveel mogelijk voor laten gaan. Dat betekende dat onze dochter af en toe haar virtuele leesbijeenkomst miste, als mijn man en ik allebei een bespreking hadden. De juf maakte daar gelukkig geen probleem van.”

Bram Heerebout: “De weken thuisonderwijs zijn hectisch verlopen, mijn werk heeft daaronder geleden. Ik was veel tijd kwijt aan begeleiding, en het werd voor mij steeds moeilijker onze dochter te motiveren. Ik moest echt bij haar blijven, en we moesten alle opdrachten samen doen. Ons middelste kind is ambivalent, hij is blij dat hij weer makkelijk zijn vrienden kan zien, maar hij heeft geen zin om door de kou naar school te fietsen.

“Onze oudste zoon zit in de brugklas, hij blijft dus thuis. Dat is voor hem wel jammer, hij moet toch nieuwe mensen leren kennen op een nieuwe school. Maar het gaat voor hem prima thuis. Ik vind het heel gek dat oudere kinderen tot december nog gewoon allemaal bij elkaar in de klas zaten.”