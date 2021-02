Basisscholen open? Nog even niet in regio Bergen op Zoom

Duizenden ouders uit de regio Bergen op Zoom met kinderen op een van 31 scholen van de Lowys Porquinstichting kregen woensdag een brief in de bus, waarin de leiding van de scholenkoepel uitlegt dat hun kinderen, anders dan het kabinet dinsdag te kennen had gegeven, nog niet naar school kunnen. “We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Na overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat dat op dit moment niet mogelijk is”, schrijft het bestuur.

De hoop bestaat dat de scholen op 22 februari, na de carnavalsvakantie, weer open kunnen. Maar zeker is dat niet, legt koepelbestuurder Stéphane Cépèro uit. “De intentie is er er wel, want ik kan me goed voorstellen dat kinderen heel graag weer naar school willen. Maar het hangt af van het verloop van de pandemie en de maatregelen die we de komende tijd kunnen treffen. De opdracht aan de scholen is om manieren te verzinnen waardoor we weer open kunnen.”

Cépèro is ervan overtuigd dat het bestuur niet in overtreding is nu het ingaat tegen het kabinetsbesluit om leerlingen weer toe te laten. “Wij beroepen ons op de wet op het primair onderwijs: in artikel 4C staat dat schoolbesturen een zorgplicht hebben om de veiligheid op school te waarborgen.” Die veiligheid is in het geding, meent de koepel, gezien de onbekende risico's van de nieuwe Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse corona-mutaties. “We krijgen niet duidelijk of en hoeveel onze medewerkers en leerlingen gevaar lopen.”

Voor de Onderwijsinspectie zijn er maar twee geldige redenen om niet open te gaan

Dit lijkt straks onvoldoende argumentatie te zijn voor de Onderwijsinspectie, die donderdagochtend verduidelijkte dat een GGD-advies vanwege een gevaar voor de gezondheid, of een tekort aan personeel door ziekte of quarantaine de enige twee geldige redenen zijn om scholen dicht te houden na 8 februari. Scholen die dicht blijven om een andere reden, moet daarover in gesprek met de inspectie.

Dat de koepel in Nederland nogal alleen staat in zijn beslissing vindt Cépèro geen argument: “Ik kan niet oordelen over afwegingen die andere scholen maken. En nee, ons besluit heeft er niet mee te maken dat onze scholen in een slechtere conditie zouden zijn of zo, dat is het niet.”

Volgens Cépèro is er onder de ouders bijval voor het besluit, maar er zijn ook ouders die kritiek hebben. “Dat heb je altijd met dit soort besluiten, sommigen zijn heel lovend, anderen erg boos.”

Eén nacht ijs

Iemand die ‘heel verontwaardigd’ is, is Maarten van den Boom, die twee kinderen heeft, van zes en acht jaar oud. “Ik ben geen corona-wappie, ik heb alle begrip voor de vrees van het onderwijzend personeel.” Maar het wil er bij hem niet in dat het schoolbestuur in een betere positie is dan kabinet en OMT om de veiligheid te beoordelen: “Die gaan toch niet over één nacht ijs?”

Het koepelbestuur voert in de brief aan de ouders aan, dat het dankzij digitaal onderwijs wel meevalt met de opgelopen achterstanden: “Dat woord valt alleen te gebruiken in een ouderwets systeem van jaarklassen en voorgeschreven lesstof per leerjaar. Leerlingen leren van alles op diverse momenten en in diverse situaties en zeker niet alleen maar in een klaslokaal.”

Dat is een al te optimistische inschatting, denkt Van den Boom: “Mijn kinderen waren heel blij, omdat ze van de juf te horen hadden gekregen dat ze volgende week weer naar school mochten”, zegt hij. “Mijn dochter heeft het syndroom van Down, ze mist al een jaar lang de kans om basale vaardigheden in het reguliere onderwijs op te doen, te beginnen met op een stoeltje in de klas blijven zitten. We vrezen dat haar achterstand nu zo groot is dat ze toch moet doorstromen naar het speciaal onderwijs.”

Lees ook:

De basisscholen gaan nu open, maar voor hoelang? De Britse variant kan spelbreker zijn

De ene week voert het kabinet een avondklok in vanwege de alarmerende situatie, een paar weken later besluit het de basisscholen te openen. Terwijl er zoveel onzeker is en blijft, stelt het OMT dat in meerderheid toch kiest voor openen van de scholen. Hoe lang blijven ze open?