Basisscholen en voortgezet onderwijs weer open, hoger onderwijs nog grotendeels dicht

“Goed nieuws voor leerlingen”, mocht demissionair minister Arie Slob maandagmiddag aankondigen. Het kabinet besloot dat basisscholen en voortgezet onderwijs weer open mogen na de kerstvakantie. Veiligheidsmaatregelen zoals preventief zelftesten blijven wel van kracht.

Hoger onderwijs, zoals universiteiten en het hbo, mag ook vanaf volgende week nog niet fysiek doorgaan. Ook het mbo blijft gesloten, met uitzondering van mbo 1 en 2, kwetsbare studenten en praktijkgericht onderwijs.

Het kabinet volgt hiermee volgens de ministers “onverkort” het advies van het OMT. Het team van experts ziet in de leeftijdsgroep van jongeren vanaf 18 weer toenemende besmettingen, terwijl het aantal coronagevallen onder kinderen onder de 18 afneemt. Op 14 januari gaat het kabinet kijken of ook het hoger onderwijs weer los kan.

Risico

Toch zeggen de ministers dat het heropenen van de scholen ook nieuwe onzekerheid met zich mee kan brengen, omdat er een nieuwe piek in de besmettingen kan ontstaan. “We nemen een risico met de opening van de scholen”, zei minister De Jonge daarover. De afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames daalde iets, maar kan in het kielzog van de besmettingen weer oplopen.

Demissionair minister Slob kon niet beloven dat dit de laatste keer is geweest dat scholen dicht moesten. “We kunnen geen garanties geven.” De coronacrisis is daarvoor te grillig, stelde hij. “Een paar weken geleden had nog niemand van omikron gehoord.”

Om jongeren weer de mogelijkheid te geven om te bewegen en anderen te ontmoeten, kondigde het kabinet wel aan dat buitensport voor kinderen tot en met zeventien jaar weer mag tot 20:00 uur. Op het moment is dat toegestaan tot 17:00 uur.

“Toekomst op het spel”

Het hoger onderwijs is niet blij met de beslissing van het kabinet. “Dit is een harde klap voor studenten”, zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. “Er is heel weinig perspectief. Voor studenten is dit een gezondheidscrisis op het gebied van mentale gezondheid.” Ze hoopt dat het kabinet snel zal besluiten om universiteiten ook te openen. “De toekomst van jonge mensen staat nu op het spel.”

Ook Maurice Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, is niet blij met het besluit. “We maken ons zorgen over de ingrijpende gevolgen van thuiszitten voor de jongere generaties. We zullen bij de politiek daarom het belang van fysiek onderwijs voor onze studenten met klem onder de aandacht blijven brengen.”

Het mbo, dat deels wel open mag, verkeert ook nog steeds in lastig vaarwater, benadrukt een woordvoerder van de MBO Raad. “Het hart van het mbo is het praktijkonderwijs. Daarvoor zijn bijvoorbeeld stages heel belangrijk, en die moeten plaatsvinden in sectoren die nu dicht zijn, zoals de horeca. En zoiets als een meubileringscollege , dat kan niet online. We doen dit nu al zo’n twee jaar, en het is nog steeds heel erg pittig.”

Plotselinge sluitingen

Ouders & Onderwijs, de vereniging voor mensen met schoolgaande kinderen, is juist opgelucht. “Wij zijn heel blij”, zegt voorzitter Lobke Vlaming. “Ouders hielden hun adem in.”

Ook de bonden voor basis- en voortgezet onderwijs hebben tevreden gereageerd op het kabinetsbesluit. Wel benadrukken ze dat ze wel willen dat het kabinet gaat nadenken over de toekomst. De PO-raad voor basisscholen hoopt dat plotselinge sluitingen in het onderwijs in de toekomst worden voorkomen. Vakbond CNV Onderwijs sluit zich daarbij aan. “Om het onderwijs duurzaam open te houden moet de discussie niet meer gaan over scholen open of dicht, maar om de vraag hoe scholen duurzaam open kunnen.”

