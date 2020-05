Basisscholen en kinderopvang ruziën over schooltijden

De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties loopt uiterst stroef in de aanloop naar het openen van de schooldeuren op 11 mei. Kinderopvangorganisaties verwijten scholen zonder overleg andere schooltijden te hanteren, terwijl basisscholen zich beroepen op RIVM-richtlijnen.

“Voor scholen die de samenwerking niet hebben gezocht, kunnen buitenschoolse opvangorganisaties (bso) weinig anders dan zeggen: we doen ons best, maar houd er rekening mee dat we voor jullie school geen maatwerk kunnen leveren”, zo is te lezen in een gezamenlijke verklaring van de brancheverenigingen voor kinderopvangorganisaties en ouderbelangenvereniging Boink.

Irritatie

De irritatie is niet nieuw. Vorige week waarschuwde Boink al dat scholen alternatieve onderwijstijden aanhouden. Nu blijkt uit een gezamenlijk enquête van de kinderopvangbranche onder de leden, dat de helft van de scholen zich niet houdt aan het voorgeschreven advies. Dat houdt in dat de kinderen worden opgesplitst in twee groepen en twee of drie hele dagen per week naar school gaan. Ook ouders vragen aandacht voor het probleem van afwijkende onderwijstijden. Bij informatiepunt Ouders en Onderwijs kwamen afgelopen week tientallen meldingen binnen. Ook klaagden ouders over kinderen uit hetzelfde gezin die op verschillende tijden naar school moeten.

De contracten die de kinderopvangorganisaties afsluiten met ouders zijn afgestemd op de reguliere schooltijden. De moeilijkheid doet zich momenteel enerzijds voor bij scholen die de kinderen halve in plaats van hele dagen laten komen. Anderzijds komen opvangorganisaties in de knel als scholen een gespreid haal- en brengbeleid hanteren in verband met drukte op het schoolplein. Probleem is dat bso’s meerdere leerlingen bij verschillende scholen moeten ophalen. Met verschillende haaltijden is dat in praktijk onmogelijk.

Kwetsbare leerlingen

“Het kan bijna niet anders omdat er grote groepen gehaald en gebracht moeten worden”, reageert een woordvoerder van de PO-Raad. Die haal- en brengtijden zijn volgens hem opgelegd door het RIVM. “Het is en blijft een ingewikkelde puzzel, maar richtlijnen zijn er nu echt om te handhaven. Het vraagt creativiteit en flexibiliteit om tot een oplossing te komen.” Navraag bij het RIVM leert dat de richtlijnen over haal- en brengtijden nooit zo strikt zijn opgesteld, want het instituut gaat daar niet over. Wel staan de afwijkende tijden in de protocollen die onderwijsorganisaties zelf opstelden en die zijn afgestemd met de ministeries van onderwijs en sociale zaken en met de kinderopvangorganisaties.

Louis van Stiphout relativeert de situatie. “Het gaat om dertien schooldagen.” Hij is bestuurder bij stichting Varietas, een organisatie met dertig basisscholen in Salland en Twente. Van Stiphout refereert aan de mogelijkheid dat de basisscholen vanaf 1 juni weer helemaal opengaan. “En dan wordt alles weer anders.”

Varietas heeft gekozen voor afwijkende schooltijden. De leerlingen komen halve dagen. Dat is volgens Van Stiphout in het belang van het kind en de docent. “Het is efficiënt en effectief omdat je de leerlingen weer iedere dag ziet. Zeker de kwetsbare leerlingen hebben daar baat bij.” Ook verlicht het volgens de bestuurder de druk op de leerkrachten die niet meer hoeven switchen van thuisonderwijs naar lesgeven voor de klas.

Medezeggenschapsraad

Van Stiphout snapt dat zijn dagindeling voor problemen kan zorgen bij kinderopvangorganisaties. “We proberen daar waar nodig zo goed mogelijk afspraken te maken. Voor ouders die niet werkzaam zijn in cruciale beroepen geldt in principe dat ze zelf een oplossing moeten vinden. Als er echt grote problemen ontstaan, gaan we in gesprek met de kinderopvangorganisatie.”

Het ministerie van onderwijs benadrukt in een reactie dat het uitgangspunt is dat scholen hele dagen lesgeven en goed overleggen met de bso’s zodat ouders meer kunnen werken. “Verder geldt: zo min mogelijk mensen op straat”, aldus een woordvoerder. “Scholen en kinderopvangorganisaties hebben samen de verantwoordelijkheid om hier goede afspraken over te maken.” Minister Arie Slob adviseert ouders die niet willen dat hun kinderen voor halve dagen naar school gaan, naar de medezeggenschapsraad te stappen.

