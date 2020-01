AOb-voorzitter Eugenie Stolk: We zijn echt geen rupsje-nooit-genoeg

Als de teller op 4000 springt, juicht de nieuwe voorzitter van de onderwijsvakbond AOb Eugenie Stolk in haar kantoor. Zoveel scholen hebben zich inmiddels aangemeld voor de tweedaagse staking die vandaag en morgen plaatsheeft. Door heel Nederland zijn er protestmarsen en manifestaties om hun eisen kracht bij te zetten: meer investeringen om het lerarentekort op te lossen en de werkdruk te verlagen.

Het onderwijs heeft de afgelopen tijd veel gestaakt. Inmiddels ligt er een nieuwe cao, er kwam 460 miljoen euro bij en deze week zegde minister Slob van onderwijs nog 9 miljoen extra toe voor de grote steden. Waarom nu toch weer een staking?

“Het klinkt als veel geld, maar het ís niet veel. In het basisonderwijs is onlangs een flinke loonsverhoging gekomen, maar er is nog steeds een gat vergeleken met het voortgezet onderwijs. Dat zie je direct terug in het feit dat het lerarentekort veel groter is in het basisonderwijs. Het is gewoon niet zo aantrekkelijk om daar te werken. Als dat zo blijft, lossen we dit maatschappelijke probleem niet structureel op. We zijn echt geen rupsje-nooit-genoeg. Maar wij eisen wel dat het lerarentekort wordt opgelost en dat kinderen goed onderwijs krijgen. Daar heb je goede mensen voor nodig. En dat kost iets.”

Is de loonkloof het belangrijkste punt waar jullie voor strijden?

“We willen niet alleen de loonkloof dichten, maar ook extra salarisverhoging om iets meer marktconform te worden, minder lesuren in het voortgezet onderwijs, en meer doorstroommogelijkheden voor leraren. Ruim 2 miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs hebben we nodig daarvoor.”

Het ministerie van onderwijs twitterde onlangs dat een basisschoolleraar ‘circa 4400 euro bruto per maand verdient, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering’. Daar ontstond veel ophef over.

“Ja, want het is onzin. Een startende leraar verdient 2678 euro bruto. Het ministerie pakte de laagste, middelste en hoogste tree van de drie salarisschalen. Dat deelden ze door negen. Zo ontstond een gemiddelde. Dat is absoluut niet representatief, want 70 procent van de docenten zit in de laagste salarisschaal. In de hoogste schaal zit maar een paar procent. Het was bedoeld om te laten zien hoe vreselijk goed leraren zogenaamd betaald krijgen. Met de onderliggende boodschap: zeur niet.”

De verhoudingen tussen Den Haag en het onderwijs staan al langer op scherp. Zijn jullie niet bang dat het vele staken averechts gaat werken?

Stolk denkt even na. “Wij vragen ons telkens af of staken wel het juiste middel is. Bij een peiling in november bleek dat zo’n overgrote meerderheid van onze leden wilde staken, dat het antwoord nu ja is.”

Zijn andere acties dan niet beter? Kinderen zijn hier steeds de dupe van.

“Natuurlijk zijn er ouders die zeggen: moet mijn kind wéér thuisblijven? Maar veel ouders steunen ons. Dat hun kinderen incidenteel de dupe van het staken zijn, moet voorkomen dat ze straks structureel de dupe worden van het lerarentekort. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst langere stakingen komen. We hebben nog een lange strijd te voeren.”

Hoe groot acht u de kans op een royaal gebaar van minister Slob? Hij heeft steeds gezegd dat hij de begroting niet kan openbreken.

Ze zucht. “Ik had gehoopt dat Slob meer zijn nek zou uitsteken en meer visie en lef zou tonen. Ik vind het een gemiste kans. Ik snap dat hij niet morgen die miljarden heeft, maar hij had wel het verschil kunnen maken. In plaats daarvan zegt hij: dit is mijn begroting en daar heb ik me aan te houden. Wiebes heeft de begroting ook opengebroken toen het ging over het Groningse gas. Als het belangrijk genoeg is, vindt men een weg. Het is een keuze om het niet belangrijk genoeg te maken. Hij geeft een signaal af alsof het allemaal wel meevalt. Nou, het valt ontzettend tegen! En de leerlingen met de meeste problemen, in moeilijke wijken en het speciaal onderwijs, worden het hardst getroffen worden. Dat gaat mij echt aan het hart.”

De eisen van de AOb Voor het basis- en speciaal onderwijs: -Structureel 90 miljoen om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren

-Structureel 560 miljoen om de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te dichten

-Een salarisverhoging van 1,25 procent per jaar Voor het voortgezet onderwijs: -Structureel 80 miljoen om het carrièreperspectief voor ondersteunend personeel te verbeteren

-Structureel 675 miljoen om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur

- Structureel 246 miljoen voor een grotere doorstroom van leraren naar een hogere loonschaal

-1,25 procent loonsverhoging

Lees ook:

Op basisschool Onze Wereld blijven ze pleisters plakken

Trouw volgt tijdens de stakingsdagen basisscholen uit Den Haag, Utrecht en Amsterdam: steden waar de problemen groot zijn. Vandaag: de Haagse basisschool Onze Wereld.

Zijn miljarden euro‘s erbij een reële eis van het onderwijs?

Met staking op staking blijft het onderwijs strijden voor meer geld en minder werkdruk. Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de universiteiten van Tilburg en Maastricht, vindt de eisen redelijk. “We zijn al veel te laat met investeren”, zegt hij. “Veel mensen dachten dat het lerarentekort niet zo’n vlucht zou nemen. Maar dat pakte anders uit. Nu legt de politiek vooral noodverbanden.”