Ander rooster, meer digitaal: kabinet wil lerarentekort ‘onorthodox’ aanpakken

Een leraar die klassikaal lesgeeft, is op veel scholen al niet meer haalbaar, erkennen de onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf. Het lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen, schrijven zij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zal nieuwe wetgeving moeten komen over het aantrekkelijk houden van het docentenvak, maar ook willen zij een maatschappelijke discussie starten over andere dag- en weekindelingen op school, en het tegengaan van concurrentiestrijd tussen scholen. “Over gevoelige thema’s moeten we het gaan hebben”, zegt Wiersma.

Wegkapen van leraren

Veel is al geprobeerd om het lerarentekort te bestrijden: de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs is gedicht, zij-instromers kunnen overal terecht op aantrekkelijke voorwaarden en de pabo's trokken de afgelopen twee jaar recordaantallen van vijf- à zesduizend nieuwe studenten. Maar het is niet genoeg om een tekort van 91.000 en 1700 voltijdleraren in respectievelijk het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden.

In de praktijk zien de ministers dat de ene school in de regio helemaal geen last heeft van het lerarentekort en de andere een levensgroot probleem. “Scholen kapen leraren bij elkaar weg.” Zouden scholen als zij op de juiste manier in hun bekostiging geprikkeld worden, eerder geneigd zijn op samen te werken? Dat willen ze uitzoeken.

Meer handen in de klas

Bovendien moet een goed personeelsbeleid op school wettelijk worden vastgelegd. ‘Fijn werk, een goede begeleiding van starters, ontwikkelmogelijkheden en goede contracten’, moeten ervoor zorgen dat leraren voor het onderwijs behouden blijven.

Ook zal er in de toekomst niet voor teruggedeinsd moeten worden om de school anders te organiseren. “We moeten kijken hoe we bijvoorbeeld met meer handen in de klas leerlingen beter kunnen helpen. Maar soms moet er ook meer ruimte komen voor een andere dag- en weekindeling op scholen.”

Digitale hulpmiddelen zouden de taken van leraren wellicht kunnen verlichten, denken de ministers. “Dankzij meer ondersteunende functies in de school, zodat de leraar zich kan concentreren op lesgeven. Dat kan door andere expertises de school binnen te halen die leraren werk uit handen kunnen nemen. De kwaliteit van het onderwijs moet hierbij leidend zijn en blijven.”

