Als de examenuitslag bekend is, pinken ook de leraren een traantje weg

“Ik heb het altijd een beetje aan mijn maag deze dag”, zegt Arietta Brouwer, docente Nederlands en mentor op het vmbo-t van het Montessori College in Nijmegen. De ontlading is des te groter als haar leerlingen aan het einde van de middag dolgelukkig de school binnen komen, nadat ze eerder zijn gebeld met de uitslag. “Geslaagd!”

Tot donderdagochtend was ook voor de docenten de uitslag nog onbekend. De centrale examens zijn allemaal nagekeken, door een eerste en tweede corrector. Maar daar kan zonder de ‘N-term’ nog geen cijfer aan worden gehangen. Een moeilijker examen krijgt een andere normering om mee te rekenen, zodat je kunt compenseren voor de verschillen in moeilijkheid.

“Pas als je de N-term weet, kan je de eindcijfers van alle leerlingen berekenen”, aldus Marion van Hoof. Zij is decaan, mentor en docente filosofie op het Montessori College. En die N-term werd pas donderdagochtend om acht uur bekendgemaakt. “Eerst liep de site vast, dus we moesten nog wat langer wachten. Daarna kon de computer gaan rekenen en kregen wij een eerste lijst van geslaagden en niet-geslaagden.”

Alle leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo krijgen donderdag hun uitslag. De leerlingen die eindexamen vmbo-basis of -kader deden, moeten nog een week langer wachten.

Een behoorlijke puzzel

Vanwege corona waren er dit jaar meerdere versoepelingen van het eindexamen. Zo mochten leerlingen een cijfer wegstrepen van hun lijst, de duimregel. “Met een groep docenten hebben we bekeken welke leerlingen vanwege die extra regelingen en versoepelingen alsnog geslaagd zijn”, zegt Van Hoof. “Dat was een behoorlijke puzzel.”

Aan het begin van de middag is er een vergadering van alle mentoren en vakdocenten. En dan moet het goede of slechte nieuws nog worden gebracht. De mentorleerlingen van Brouwer zijn allemaal geslaagd. “Dat neemt niet weg dat ik wat traantjes weg heb zitten pinken tijdens het bellen. Sommige leerlingen hebben het heel zwaar gehad tijdens corona en zich knap herpakt. De cadans in het schooljaar, de aanloop naar het examen: het was zo anders. Als ze dan nu compleet overdonderd zijn dat ze toch geslaagd zijn, dan huil ik met ze mee.”

‘Er is zeker een kans’

Van Hoof moet twee leerlingen teleurstellen. “Ik heb geen goed nieuws voor je. Nog niet.” Het is even stil aan de andere kant van de lijn. “Maar luister: er is zeker een kans dat het gaat lukken. Je mag herexamen doen.”

Ondanks enkele tegenvallers is het slagingspercentage van het Montessori College vrijwel gelijk aan vorige jaren. Eind van de middag komen de geslaagde leerlingen opgetogen naar school. De docenten staan minstens net zo opgelucht klaar om hen te feliciteren. Van Hoof: “Het is een climax, het mooiste moment van het jaar. Hier heb je samen naartoe gewerkt.”

