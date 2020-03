Afstandsonderwijs in een paar dagen tijd op bijna alle scholen gerealiseerd

Nu scholen vanwege de coronacrisis dicht moeten blijven, hebben docenten de afgelopen dagen met man en macht gewerkt aan het opzetten van ‘afstandsonderwijs’. Op 88 procent van de scholen is het inmiddels vrijwel helemaal op orde, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Op 11 procent is het nog in ontwikkeling en 1 procent heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd.



De meeste schoolteams werken vanuit huis. Bijna 80 procent van de schooldirecteuren is tevreden met de manier waarop het afstandsonderwijs is ingericht op hun school. Iets minder dan een kwart van de scholen ziet nog ruimte voor verbetering. Niet alle kinderen hebben eigen laptops of apparaten en de scholen zelf hebben vaak geen ICT’er of specialist in huis, omdat daar geen geld voor is.

In de onderbouw worden vaak lespakketten gemaakt die thuis worden gebracht of kunnen worden opgehaald op school. In de midden- en bovenbouw maakt 90 procent van de schoIen gebruik van ICT bij het afstandsonderwijs. Bij de onderbouw ligt dat met minder dan de helft van de scholen een stuk lager.

Stadium van ‘eerste pleisters plakken’

Het hoge percentage scholen dat zegt hun afstandsonderwijs ‘gerealiseerd’ te hebben wil echter niet zeggen dat het ook optimaal is, zegt Suzanne Unck. Ze is projectleider van de ‘alliantie afstandsonderwijs’, een nieuw initiatief van EDVenture, de vereniging van onderwijsadviesbureaus.

Samen met andere onderwijsclubs ondersteunt ze scholen bij het vormgeven van hun afstandsonderwijs, nu duidelijk is geworden dat de scholen door het coronavirus nog een tijd dichtblijven. De alliantie komt met een noodpakket waarmee schoolbesturen en leerkrachten ‘direct en laagdrempelig’ aan de slag kunnen. Daarnaast zijn ze in gesprek met Microsoft en andere bedrijven om technische ondersteuning te bieden.

“We zien dat veel scholen enorm goede dingen doen en aan het rennen zijn”, zegt Unck. “Maar we zitten nog in een stadium van de eerste pleisters plakken. Scholen zijn nu vooral bezig met praktische dingen, zoals het uitdelen van chromebooks, het samenstellen van lespakketten die leerlingen mee kunnen nemen, het opstellen van dagroosters en het opnemen van instructiefilmpjes.”

Dat is heel begrijpelijk en logisch, zegt Unck, maar ze drukt scholen op het hart om ook goed na te denken over de langere termijn. “Ik begeleid veel scholen. Ik vraag ze: wat gaat er over twee weken mis als je zo doorgaat? Op veel middelbare scholen werken docenten bijvoorbeeld te veel los van elkaar. Ze geven hun leerlingen een pak huiswerk mee, maar zo’n kind wordt compleet overladen.”

De komende weken is het zaak om goed naar de inhoud en de langere termijn te kijken, denkt Unck. “Daarbij spelen vragen als: wat doe je met je zorgleerlingen? Hoe grijpen je vakken in elkaar? Ik heb er alle vertrouwen in dat scholen daar een weg in vinden. Leraren zijn gewend om snel te schakelen, en dat is nu hartstikke nodig.”

