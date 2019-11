Achterban deelt enthousiasme van de onderwijsbonden niet

Twee bewegingen voor beter onderwijs, Leraren in Actie (voortgezet onderwijs) en PO in Actie (basisonderwijs), leverden direct na de bekendmaking van het akkoord al scherpe kritiek. Het kabinet komt weliswaar met 460 miljoen euro over de brug om de problemen van onderbezetting en werkdruk te verlichten, maar dat is eenmalig en niet structureel. Eenmalige steun gaat de problemen niet oplossen, zeggen beide bewegingen.

Kritiek is er ook op de beslissing van de gevestigde onderwijsbonden om de staking af te blazen die op de rol stond voor komende woensdag. En dat zonder de achterban te raadplegen.

Een grote meerderheid van de onderwijzers is ontevreden

“Dat doen wij anders”, zegt woordvoerder Brenda Benne-Saleh van PO in Actie. Die beweging startte gisteren direct een ledenraadpleging op sociale media, en de duizenden tot nu toe uitgebrachte stemmen laten zien dat een grote meerderheid van de onderwijzers ontevreden is over het vrijdag bereikte akkoord.

AOB-voorzitter Liesbeth Verheggen zei zaterdag op Radio1 begrip te hebben voor de negatieve reacties van leraren en onderwijzers. Maar tijdens deze kabinetsperiode is dit het maximaal haalbare, aldus Verheggen: “Het kabinet heeft steeds gezegd geen extra geld te hebben. Als er dan 460 miljoen op tafel komt, moet je die pakken. We gaan nu alle politieke partijen duidelijk maken dat het volgende kabinet structurele maatregelen moet nemen om de problemen op te lossen.”

De noodkreet van leraren en schoolbesturen heeft effect gehad. Het kabinet trekt eenmalig 460 miljoen extra uit voor het onderwijs, waarmee de staking van komende week van de baan is.