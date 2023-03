Aantal buitenlandse studenten neemt opnieuw toe

De internationalisering van het hoger onderwijs zet door. Dat blijkt uit informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo). De dienst maakt dinsdagochtend definitieve cijfers bekend van het aantal studenten dat in september begon aan een studie aan de hogeschool of universiteit.

Een derde van de studenten komt uit buitenland

Daaruit blijkt dat er dit jaar in totaal ruim 85.000 internationale studenten staan ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er 7,3 procent meer dan vorig jaar. Vergelijk je het aantal over een langere periode, dan is de stijging nog duidelijker. Zo stonden er in collegejaar 2005-2006 bijvoorbeeld nog maar 12.500 internationale studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten.

Dit collegejaar is ongeveer een derde van de eerstejaarsstudenten afkomstig uit het buitenland, zowel op bachelor- als masterniveau. Wel groeit het aantal buitenlandse studenten steeds minder snel, blijkt uit dezelfde cijfers van Duo. In eerdere jaren lag de jaarlijkse groei tussen de 12 en 15 procent, dat is nu dus enkele procentpunten lager.

Ook op hogescholen groeit het aantal buitenlandse studenten nog. Kwamen er vorig jaar nog iets meer dan 11.000 nieuwe buitenlandse studenten naar het hbo, inmiddels is dat aantal met zo’n 7,6 procent gegroeid tot bijna 12.000 studenten. Dat is opvallend, want minder Nederlandse studenten schreven zich in. Het totaal aantal nieuwe hbo’ers daalde in een jaar tijd met 5,4 procent.

Tweede Kamer wil rem op internationalisering

De internationalisering van het hoger onderwijs baart de Tweede Kamer al geruime tijd zorgen. Zo wil de Kamer dat opleidingen ‘in principe’ in het Nederlands lesgeven, en ligt de werving van nieuwe buitenlandse studenten deels aan banden. Dit moet onder meer de onderwijskwaliteit beschermen en kamertekorten tegengaan. Dat leidde weer tot protest van regio’s buiten de Randstad: die staan juist te springen om buitenlanders.

Minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) komt binnenkort met voorstellen om de buitenlandse instroom te beperken. “Die instroom moeten we gaan beheersen”, zegt hij via zijn woordvoerder. “We moeten de plussen van internationalisering, zoals het aantrekken van internationaal talent, zo groot mogelijk maken. En de minnen, zoals problemen met te hoge werkdruk van docenten, verkleinen.”

Vaker een tussenjaar Veel jongeren die afgelopen zomer zijn geslaagd voor hun eindexamen, hebben ervoor gekozen nog niet te gaan studeren. Ze wachten de invoering van de basisbeurs in het collegejaar 2023/2024 af en hebben daarom een tussenjaar genomen. Nu de coronabeperkingen zijn weggevallen, kan dat weer. Dat zeggen de koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen. Universiteiten registreerden afgelopen zomer ongeveer 60.000 nieuwe studenten. Van de jongeren die afgelopen zomer hun vwo-diploma haalden, begon 67 procent met een studie aan de universiteit. “De afgelopen jaren lag dit tussen de 72 en 75 procent”, aldus Universiteiten van Nederland.

