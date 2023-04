Washington Post: Aanvallen van Oekraïne op Rusland afgewend door druk VS

De 21-jarige man die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten te hebben gelekt, begon daar mogelijk al aan het begin van de oorlog in Oekraïne mee. The New York Times schrijft dat Jack Teixeira niet alleen al langer dan eerder gedacht informatie online deelde, maar dat hij dat ook in een tweede, grotere chatgroep deed.

De krant constateert dat een profiel dat overeenkomt met dat van Jack Teixeira al in februari 2022 geheime inlichtingen deelde op berichtendienst Discord. De groep aan wie hij de documenten stuurde, had zo'n zeshonderd leden. Zij zagen informatie over onder meer het aantal doden in Oekraïne, spionnenagentschappen in Moskou en de aard van de hulp die was aangeboden aan Oekraïne. In de berichten beweert de afzender dat de documenten afkomstig zijn van de NSA, de CIA en andere inlichtingendiensten.

Teixeira, die als techspecialist bij de Amerikaanse luchtmacht werkte, werd vorige week opgepakt en aangeklaagd voor het lekken van geheime militaire documenten. De aanklacht gaat over het delen van die informatie in een Discordgroep die uit vijftig leden bestond. Het is volgens The New York Times niet duidelijk of de autoriteiten ervan op de hoogte zijn dat hij ook documenten deelde in de grotere groep. (ANP)