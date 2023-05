Wagner-baas: huurlingen verlaten Bachmoet op 10 mei

De Oekraïense luchtmacht heeft donderdagavond een eigen drone boven Kyiv neergehaald nadat het leger de controle over het onbemande vliegtuigje was kwijtgeraakt. Het kantoor van president Volodymyr Zelensky had eerder gemeld dat de hoofdstad was aangevallen door een "vijandige" drone die was neergehaald door de luchtafweer. Maar enkele uren later bleek dat het ging om een Oekraïense drone die volgens de luchtmacht waarschijnlijk kampte met een technisch probleem.

Burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv liet weten dat brand is uitgebroken in het westen van de Oekraïense hoofdstad, mogelijk door dronefragmenten. Over slachtoffers of schade werd niets gemeld.

Inwoners hoorden gedurende twintig minuten geweervuur en explosies. Een Franse journalist zei op Twitter dat de drone niet ver van het presidentieel paleis uit de lucht werd geschoten. President Zelensky was op dat moment net uit Nederland vertrokken. Het toestel zou zijn neergestort in de buurt van de oever van de rivier de Dnjepr, net buiten het stadscentrum.

Er was een luchtalarm afgegeven. De militaire autoriteiten vroegen mensen kalm te blijven en naar een veilige plek te gaan. Na bijna een uur werd het signaal veilig gegeven.

Het incident volgt kort op de bewering van Moskou dat het Kremlin is aangevallen door twee drones. Het bestempelde dat als een poging om president Vladimir Poetin te vermoorden. Kyiv heeft betrokkenheid ontkend, evenals de Verenigde Staten. (ANP)