Vang iedere vluchteling op zoals de Oekraïners, adviseert Lodewijk Asscher aan de EU

Het woord valt niet vaak in combinatie met vluchtelingen, maar toch staat het er: een succes. Lodewijk Asscher, speciaal adviseur van de Europese Commissie voor Oekraïne, concludeert na een jaar onderzoek dat de komst van 3,8 miljoen geregistreerde Oekraïense vluchtelingen naar de Europese Unie (EU) geslaagd is te noemen.

Asscher, die een jaar geleden door Europees Commissaris Nicolas Schmit werd benoemd tot speciaal adviseur, presenteert maandag in Brussel zijn eindrapport. Met eigen ogen heeft de voormalig PvdA-politicus gezien hoe overal in Europa mensen uit Oekraïne een plek kregen om te wonen en meestal ook werk wisten te vinden. Intussen bleef het publiek de opvang steunen.

Nieuwe methode

In het geval van de vluchtelingen uit Oekraïne beproefde de EU een nieuwe methode. Vluchtelingen konden meteen na aankomst werk gaan zoeken en hoefden niet te wachten op de uitkomst van een procedure. Hun status was van meet af aan duidelijk en ze konden veel sneller hun weg vinden in de maatschappij, of dat nou in Finland was of Duitsland. “Maak dit tot een model voor de integratieprocedure van de toekomst”, adviseert Asscher de EU.

De miljoenen mensen die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne geregistreerd werden als vluchteling vallen onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn. Dat is een EU-regel die al wel bestond, maar nooit eerder was toegepast. De regel bepaalt onder meer dat mensen recht hebben op huisvesting en mogen gaan werken.

Dat is goed gelukt, schrijft Asscher. Veel Oekraïners vonden werk en integreerden daardoor in de samenleving. Een opvallende observatie is dat veel vrouwen emplooi hebben gevonden in betrekkingen die bekendstaan als mannenberoepen: ze werken bijvoorbeeld als vorkheftruckchauffeur of als kraanmachinist.

Tijdelijk is niet voor eeuwig

Toch vond Asscher nog wel een aantal minpunten. Bijvoorbeeld dat mensen uit Oekraïne niet altijd werk konden krijgen op hun vroegere niveau. Ten tweede, het risico dat ligt besloten in de naam van de regeling: de ‘Tijdelijke’ Beschermingsrichtlijn geldt niet eeuwig. De maatregel kan tot uiterlijk 2025 worden verlengd, maar dan is de oorlog waarschijnlijk nog niet voorbij. De EU moet zich daarom gaan buigen over de toekomst.

Verder zit de tijdelijke aard van de vlucht ook tussen de oren van de vluchtelingen zelf; omdat ze denken dat ze maar kort in een ander land zullen zijn, investeren ze niet in het leren van de taal of omscholen naar een nieuw beroep.

Verder wijst Asscher erop dat er in bepaalde regio’s wel degelijk verzet sluimert, zeker daar waar betaalbare huisvesting schaars is. Dat verzet wordt aangewakkerd via internet. “Het Russische regime is bijzonder actief bezig om populisme en onvrede te voeden en Europa mag niet naïef zijn.”

In Vlaardingen verrijst een tijdelijke wijk voor duizend Oekraïners, compleet met school en gymzaal. De lessen zijn in het Oekraïens en Nederlands, want niemand weet hoelang de vluchtelingen nog blijven.