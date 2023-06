Ondanks twee burn-outs blijft Viktoriya Copier uit Schoonhoven zich inzetten voor Oekraïne

Twee burn-outs, een overvolle agenda en een telefoon die onophoudelijk overgaat: niets weerhoudt Viktoriya Copier ervan om de mensen in Oekraïne te helpen. Ze kwam in 2007 naar Nederland voor de liefde en zet zich, net als honderden andere Nederlanders, sinds de inval van Rusland elke dag in voor haar land van herkomst.

Samen met een netwerk van veertig vrijwilligers in Nederland en meer dan honderd in Oekraïne levert ze hulpmiddelen aan de Cherson-regio. Maandelijks rijden bussen afgeladen met ingezamelde bananen, brood, kaas en ander eten die kant op. Volgens Copier is de kans dat hulp terechtkomt bij de juiste mensen bij voedsel groter dan bij geld: “Iemand gaat niet duizend worstjes in zijn eentje opeten”, legt ze uit. “Geld verdwijnt een stuk makkelijker.”

Na het inladen in Schoonhoven, waar Copier woont, kan het eten binnen ongeveer vijfentwintig uur worden uitgedeeld in Cherson. Copier houdt zich naast voedselvoorziening bijvoorbeeld ook bezig met het inzamelen van schoolspullen, het oprichten van een kinderopvang en een revalidatiecentrum in de regio. Op de Facebookpagina Schoonhoven steunt Oekraïne schrijft ze regelmatig updates over de hulp en verzoeken tot (geld)donaties.

Vrijwilligers blijven druk

Zoals Copier zijn er nog honderden andere vrijwilligers die zich in Nederland inzetten voor Oekraïne. Deze informele organisaties plaatsen oproepen in WhatsApp-groepen en op Facebookpagina’s. In de eerste fase van de oorlog vonden veel vluchtelingen een tijdelijk thuis via hun netwerk in Nederland. Nu zetten ze dat in om hulp in Oekraïne te bieden.

De opgeblazen Kachovka-dam en de overstroming van het gebied rondom Cherson zorgde voor een nieuwe impuls van deze inspanningen. Zo kochten vrijwilligersorganisaties zoals die van Copier boten in Oekraïne die direct ingezet konden worden om mensen uit hun ondergelopen huizen te kunnen redden. Dagelijks verschijnen er berichten van voorraden waterpompen en -filters, zaklampen en generatoren die naar het rampgebied worden gebracht.

De mensen in het rampgebied zijn grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp. Zelfs appartementen op vier hoog zijn ondergelopen. Nu het water zakt komen huizen onbewoonbaar weer tevoorschijn. Wie hulp wil van de Oekraïense overheid loopt tegen een stapel papierwerk op, wat het proces behoorlijk vertraagt.

Druk leger

Daarom werken de vrijwilligers volgens Copier niet samen met de autoriteiten. “Wij willen zo snel mogelijk kunnen helpen. De overheid heeft het waarschijnlijk veel te druk met grotere, militaire zaken.” Dagelijks komen de bewoners van Cherson naar de lokale kerk om eten op te halen dat vrijwilligers daarheen brengen. De pastoor heeft nauw contact met Copier om haar te laten weten waaraan behoefte is in Cherson. Op dit moment is dat voornamelijk voedsel en kleding, maar ook meubels en reparatie aan de huizen.

Op de situatie in het door Rusland bezette gebied is veel minder zicht. De Russen laten geen internationale hulp toe en de overkant op eigen houtje proberen te bereiken is levensgevaarlijk. Russische drones houden de wacht en als ze je zien wordt er geschoten. Toch komt Copier mensen tegen die de gok willen wagen. “Ik werk hard, maar dat er mensen zijn die zóiets voor anderen willen doen... Ik heb er geen woorden voor.”

Het nieuws volgt ze niet meer. “Dat vreet echt energie, die ik juist zo hard nodig heb”, zegt ze. Zulke prioriteiten stellen heeft ze moeten leren, maar na twee burn-outs ziet ze het belang er wel van in. “Soms kan mijn familie in Oekraïne mij niet bereiken omdat ik mijn telefoon op stil zet, maar anders is het niet vol te houden.” Morgen pakt ze de telefoon ongetwijfeld weer op.

